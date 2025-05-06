Bağcılar'da silahlı cinayet - Son Dakika
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Bağcılar'da silahlı cinayet

Bağcılar'da husumet nedeniyle tartıştığı kişi tarafından silahla vurulan Muharrem Yılmaz hayatını kaybetti.

06.05.2025 00:06
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Bağcılar'da tartıştığı husumetlisi tarafından silahla öldürüldü

İSTANBUL - İstanbul Bağcılar'da, tartıştığı husumetlisini silahla vurarak kaçtı. Saldırı sonrası silahlı şahıs kaçarken, saldırıya uğrayan adam ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, saat 22.00 sıralarında İstanbul Bağcılar Güneşli Mahallesi Üsküp Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre cadde üzerinde yaşadığı sitenin önünde yürüyen Muharrem Yılmaz, kaldırımda husumetlisi ile karşılaştı. Taraflar arasında bir süre tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine şahıs yanındaki silahla husumetlisi olan Muharrem Yılmaz'ı silahla vurdu. Vücudunun çeşitli yerlerinden silahla yaralanan Muharrem Yılmaz kaldırımda yere yığılırken saldırgan şahıs ise motosiklete binerek olay yerinden uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı Yılmaz, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Polis ekipleri, bölgeyi şerit çekerek kapatırken olay yeri inceleme ekipleri ise çalışma yaptı. Emniyet güçlerinin yaşanan olayla ilgili çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bağcılar'da silahlı cinayet - Son Dakika

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