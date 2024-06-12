Bağcılar'da Tartıştığı Babasını Silahla Vuran Sanığa Ceza Verilmedi - Son Dakika
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Bağcılar'da Tartıştığı Babasını Silahla Vuran Sanığa Ceza Verilmedi

Bağcılar'da meydana gelen olayda Mehmet Cem Ayvacı, babasını silahla vurarak öldürmüştü. Mahkeme, sanık Ayvacı hakkında ceza verilmesine yer olmadığına hükmetti. Ayvacı'nın annesi, maktulün öfke kontrolü olmayan biri olduğunu belirtirken, sanık ise olay günü babasının saldırısına karşılık vermediğini söyledi. Mahkeme heyeti, meşru savunma sınırlarının aşıldığı gerekçesiyle ceza verilmesine yer olmadığına karar verdi.

12.06.2024 11:36
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Bağcılar'da tartıştığı babasını silahla vurarak öldüren Mehmet Cem Ayvacı'nın yargılandığı davada karar açıklandı. Mahkeme heyeti sanık Ayvacı hakkında ceza verilmesine yer olmadığına hükmetti.

Bağcılar'da 3 Temmuz 2023 tarihinde meydana gelen olayda, Mehmet Cem Ayvacı (23) babası Ümit Yaşar Ayvacı (53) ile iş meselesi nedeniyle tartışmaya başlamıştı. Tartışmanın ardından Mehmet Cem Ayvacı, silah ile babasına 2 el ateş ederek ölümüne neden olmuştu. Cem Ayvacı'nın yargılandığı davada karar açıklandı.

Bakırköy 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuklu sanık Mehmet Cem Ayvacı ile annesi Sevgi Ayvacı hazır bulundu. Duruşmaya sanık avukatı da katıldı. Duruşmada gözyaşları içinde beyanda bulunan anne Sevgi Ayvacı "Maktul öfke kontrolü olmayan, sinir krizi geçiren bir insandı. Kendi kardeşini bile dövmüşlüğü vardır. Cem melek gibi bir çocuk. Saygılı, merhametli. Babası ona vurduğunda cevap bile vermezdi. Biz çok sıkıntılar yaşıyoruz" dedi.

Annesi beyanda bulunurken gözyaşlarına hakim olamayan sanık Mehmet Cem Ayvacı ise "Olay günü ben babamın saldırısına hiçbir karşılık vermedim. Silahı eline alınca uzaklaştırmaya çalıştım. Olayın en büyük mağduru annem ve kardeşimdir. Böyle bir olay yaşansın istemezdim. Pişmanım. Keşke o gün eve gitmeseydim" dedi.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, Ayvacı hakkında 'üst soydan akrabayı kasten öldürme' suçundan dava açılmış ise de meşru savunmada sınırın mazur görülebilecek heyecan korku ve telaş nedeniyle aşıldığı gerekçesiyle ceza verilmesine yer olmadığına hükmetti. Ayvacı'nın cezaevindeki işlemlerinin ardından tahliye olması bekleniyor.

İddianameden

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede Bağcılar'da 3 Temmuz 2023 günü meydana gelen olay anlatıldı. İddianamede polis ekiplerine bir ihbar geldiği ve olay yerine varıldığında Mehmet Cem Ayvacı'nın babasını vurduğuna yönelik beyanı üzerine soruşturmaya başlanıldığı kaydedildi. Mehmet Cem Ayvacı alınan ifadesinde babası Ümit Yaşar Ayvacı ile inşaat işi yaptıklarını ve babası ile annesinin 1 haftadır yazlıkta olduklarını söyledi. Ayvacı ifadesinin devamında "Babam yazlıktan döndü. Döndükten sonra evde konuşurken işler ile ilgilenmediğimi söyledi. Tartıştık. Bana saldırarak yumruk ile vurmaya başladı. Kendisine engel olmaya çalıştım. Bana 'sen bana karşı mı çıkıyorsun' diyerek evdeki ruhsatsız silahı aldı. Ben korktum. Maktulün üzerine atlayarak elinden silahı aldım. Maktul silahı almak için tekrar hamle yaptı ve boğazıma sarıldı. Ben silahın tetiğine bastım. Kaç kez ateş ettiğimi hatırlamıyorum. Babamı vurmak amacıyla ateş etmedim" dedi. İddianamede Ayvacı'nın 'üstsoydan akrabayı kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet 'ruhsatsız silah bulundurma' suçundan ise 1 yıldan 3 yıla kadar hapis hapisle cezalandırılması talep edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Mehmet Cem, Bağcılar, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Bağcılar'da Tartıştığı Babasını Silahla Vuran Sanığa Ceza Verilmedi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bağcılar'da Tartıştığı Babasını Silahla Vuran Sanığa Ceza Verilmedi - Son Dakika
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