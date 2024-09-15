Bağcılar'da Zincirleme Kaza: 2 Ölü, 5 Yaralı - Son Dakika
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Bağcılar'da Zincirleme Kaza: 2 Ölü, 5 Yaralı

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Bağcılar TEM otoyolundaki feci kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

15.09.2024 11:49
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Bağcılar TEM otoyolunda feci zincirleme kaza: 2 ölü 1'i ağır 5 yaralı

İSTANBUL - Bağcılar TEM otoyolu İSTOÇ mevkiinde yaşanan zincirleme trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybederken 1'i ağır 5 kişi yaralandı. 6 aracın karıştığı zincirleme kaza nedeniyle trafikte yoğunluk oluşurken, araç trafiğine kapatılan şerit bir süre sonra geçişe açıldı.

Kaza, bu sabah saat 09.00 sıralarında Bağcılar ilçesi TEM otoyolu İSTOÇ Mevkii Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, otoyol üzerinde seyreden 3 otomobil yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda maddi hasarlı kazaya karıştı. Kazaya karışan sürücüler tutanak tutmak için araçlarından aşağıya indi. İddiaya göre, hızlı gelen 34 NZ 8888 plakalı kamyonet sürücüsü kazaya karışan 3 otomobile çarptı. Ardından, kamyonetin arkasında ilerleyen 34 VD 0530 plakalı başka bir kamyonet ve 34 BD 0716 plakalı ticari aracın sürücüsü kazaya karışan 4 otomobile çarptı.

2 kişi hayatını kaybetti, 1'i ağır 5 kişi yaralandı

Toplamda 6 aracın karıştığı kazada çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin çalışmaları sonucu A.N isimli vatandaşın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenirken, N.G isimli vatandaşın ise kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybettiği öğrenildi. Kazaya karışan sürücülerden, E.K, D.H, C.E, H.Z ve H.G isimli yaralı sürücüler hastaneye kaldırılırken, H.G isimli vatandaşın durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle yol tek şeride indirilirken, TEM Otoyolu İSTOÇ Mevkii Ankara istikametinde yoğun trafik meydana geldi. Kaza yerinde polis ve sağlık ekiplerinin çalışmalarının tamamlanmasının ardından trafik normale döndü.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bağcılar'da Zincirleme Kaza: 2 Ölü, 5 Yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bağcılar'da Zincirleme Kaza: 2 Ölü, 5 Yaralı - Son Dakika
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