Bağdat'ta İHA Saldırısı: Ateşkese Rağmen

20.03.2026 22:38
Irak'ta İran yanlısı grup, 5 günlük ateşkese rağmen Bağdat'taki havalimanına İHA ile saldırı düzenledi.

Irak'ta İran yanlısı Kataib Hizbullah'ın dün ilan ettiği 5 günlük ateşkese rağmen başkent Bağdat'taki Bağdat Uluslararası Havalimanı'na insansız hava aracı (İHA) saldırısı gerçekleştirildi.

Irak'ta Irak'ta İran destekli silahlı Haşdi Şabi örgütü bünyesindeki Kataib Hizbullah'ın (Irak Hizbullah Tugayları) dün ilan ettiği tek taraflı ve şartlı 5 günlük ateşkese rağmen başkent Bağdat'taki Bağdat Uluslararası Havalimanı'na insansız hava aracı (İHA) saldırısı gerçekleştirildi. Güvenlik kaynakları, havalimanında bulunan Diplomatik Destek Merkezi'ne doğru yaklaşan 2 İHA'nın tespit edildiğini ve hava savunma unsurlarının söz konusu tehditleri engellemek için devreye girdiğini açıkladı. İHA'ların müdahale sonucunda düşürüldüğü aktarıldı. Olaya ilişkin ilk incelemelerde, can kaybı veya yaralanmaya dair henüz bir bilgi bulunmadığı bildirildi. Ayrıca bölgede yaşanan maddi hasarın boyutuna ilişkin bilgi paylaşılmadı.

Yetkililer, saldırının ardından güvenlik güçlerinin bölgede geniş çaplı inceleme başlattığını bildirdi. İHA'ların kim tarafından ve hangi konumdan fırlatıldığının tespit edilmesine yönelik çalışmaların sürdüğü kaydedildi.

Ateşkes açıklaması

Irak Hizbullah Tugayları Güvenlik Sorumlusu Ebu Mücahit el-Assaf yaptığı açıklamada, örgüt liderliğinin talimatıyla Bağdat'taki ABD Büyükelçiliği'ne yönelik saldırıların 5 gün süreyle durdurulacağını, ateşkesin bazı şartlara bağlı olduğunu ifade etmişti. Buna göre İsrail'in Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta saldırılarını ve halkı zorla yerinden etme faaliyetlerini durdurması, Bağdat ve diğer vilayetlerde sivil yerleşimlerin hedef alınmaması, ABD istihbarat unsurlarının (CIA) büyükelçilik dışındaki faaliyetlerini sonlandırması gerektiği vurgulanmıştı. Ayrıca belirtilen şartlara uyulmaması halinde saldırıların yeniden başlayacağı ve daha yoğun şekilde devam edeceği uyarısında bulunulmuştu.

Ne olmuştu?

İran yanlısı silahlı gruplar, son günlerde Bağdat'taki korunaklı Yeşil Bölge'de yer alan ABD Büyükelçiliği'ne geniş çaplı yönelik roket ve insansız hava aracı saldırıları gerçekleştirmişti. Irak hükümeti ise diplomatik temsilciliklere yönelik saldırıları kınarken, ABD Büyükelçiliği'ni hedef alan eylemleri "terör saldırısı" olarak nitelendirmiş, bu tür eylemlerin ülkenin güvenliği ile dış ilişkilerine ciddi zarar verebileceği uyarısında bulunmuştu. - BAĞDAT

Kaynak: İHA

