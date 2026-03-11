Bağdat'ta Koalisyon Üssüne Dronlu Saldırılar - Son Dakika
Bağdat'ta Koalisyon Üssüne Dronlu Saldırılar

11.03.2026 14:18
Bağdat'taki Victoria Askeri Üssü'ne 7 dron saldırısı düzenlendi, hava savunması başarıyla engelledi.

Irak'ın başkenti Bağdat'taki Uluslararası Bağdat Havalimanı'nda yer alan ABD öncülüğündeki terör örgütü DEAŞ karşıtı koalisyon güçlerinin bulunduğu Victoria Askeri Üssü'ne son birkaç saat içerisinde 7 kez dronlu saldırı gerçekleştirildiği bildirildi.

Iraklı güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre Irak'ın başkenti Bağdat'taki Uluslararası Bağdat Havalimanı yerleşkesinde bulunan ve uluslararası koalisyon güçlerinin Diplomatik Destek Merkezi'ne ev sahipliği yapan Victoria Askeri Üssü, sabah saatlerinde 7'nci kez patlayıcı yüklü bir İHA tarafından hedef alındı.

Kaynak, koalisyonun hava savunma sistemlerinin İHA'yı üssün güvenlik koridoru içerisinde başarıyla imha ettiğini belirtirken bu saldırının son birkaç saat içinde üssü hedef alan 7'nci saldırı girişimi olduğunu kaydetti.

Suriye sınırında Haşdi Şabi'ye hava saldırısı: 1 ölü 11 yaralı

Ülkenin batısındaki Anbar vilayeti Kaim ilçesinde Suriye sınır hattında konuşlu bir Haşdi Şabi karargahı menşei belirsiz savaş uçaklarınca bombalandı.

Saldırıda ilk belirlemelere göre saldırıda 1 Haşdi Şabi mensubu ölürken 5 ayrı kişi de yaralandı. Şii Haşdi Şabi güçlerinin Diyala, Babil, Anbar ve Musul'daki mevzilerine yönelik ABD ile İsrail savaş uçakları tarafından hava operasyonlarını düzenleniyor.

Irak İslami Direnişi: "13 Amerikan askeri öldürüldü"

Irak'ta İran yanlısı Şii silahlı grupların çatısı altında toplandığı "Irak İslami Direnişi" son 12 günde düzenledikleri saldırılarda 13 Amerikan askerinin öldürüldüğü iddiasında bulundu. Irak İslami Direnişi tarafından yapılan açıklamada bölgedeki çatışmaların başlangıcından bu yana düzenlenen toplam 291 askeri operasyonda 13 ABD askerinin öldüğünü ve onlarca askerin ağır yaralandığını iddia etti. Açıklamada ayrıca, sadece son 24 saat içerisinde Irak ve bölgedeki "İşgal üslerine" yönelik onlarca İHA ve füze ile 31 yeni operasyon gerçekleştirildiği belirtildi. - BAĞDAT

