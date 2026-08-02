Bağdat'ta Mühimmat Deposunda Patlama - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bağdat'ta Mühimmat Deposunda Patlama

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bağdat'taki Taci Askeri Üssü'nde mühimmat deposunda sıcaklık nedeniyle patlama yaşandı. Duhok'ta da yangın çıktı.

Irak'ın başkenti Bağdat'ın kuzeyindeki Taci Askeri Üssü'nde bir mühimmat deposunda sıcaklıklar nedeniyle patlama meydana geldi. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) Duhok kentinde ise bir ticari depoda çıkan yangının yaklaşık 2 milyon dolarlık maddi zarara yol açtığı bildirildi.

Irak'ın başkenti Bağdat'ın kuzeyindeki Taci Askeri Üssü'nde mühimmat deposunda patlama meydana geldi. Patlamanın ardından yangın çıktı. Irak Güvenlik Medya Ağı Başkanı Korgeneral Saad Maan, patlamanın aşırı hava sıcaklıkları nedeniyle bazı mühimmatların infilak etmesinden kaynaklandığını açıkladı. Patlamanın ardından olay yerine çok sayıda itfaiye ve sivil savunma ekibi sevk edilirken, ekiplerin yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.

Görgü tanıkları ise patlamanın ardından söz konusu üssün içerisinden yoğun duman yükseldiğini, güçlü patlama seslerinin duyulduğunu ve bölgede kısa süreli paniğin yaşandığını ifade etti.

Duhok'ta ticari depoda büyük yangın

Öte yandan Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin Duhok kentinde bulunan bir ticari depoda çıkan yangın da büyük çapta maddi hasara yol açtı. Yangının çıkış nedeninin henüz belirlenemediği belirtilirken, alevlerin kısa sürede tüm depoyu sardığı bildirildi. Yerel kaynakların depo sahibine dayandırdığı bilgiye göre, yangında deponun alt ve üst katlarının tamamen yandığı, alt katta meyve suyu ve enerji içecekleri, üst katta ise deterjan, çocuk bezi, şampuan, sabun ve çeşitli temizlik malzemelerinin bulunduğu bildirildi.

İlk belirlemelere göre yangının yaklaşık 2 milyon dolarlık maddi zarara yol açtığı öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3. Sayfa, Bağdat, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bağdat'ta Mühimmat Deposunda Patlama - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ebola bilançosu ağırlaşıyor: Vaka sayısı 3 bin 500’ü aştı, can kaybı 1500’e yaklaştı Ebola bilançosu ağırlaşıyor: Vaka sayısı 3 bin 500'ü aştı, can kaybı 1500'e yaklaştı
Değirmendere Viyadüğü’nde Çalışmalar Sürüyor Değirmendere Viyadüğü'nde Çalışmalar Sürüyor
Şehirlerarası otobüslerde ücretsiz ikram dönemi tarihe karışıyor Şehirlerarası otobüslerde ücretsiz ikram dönemi tarihe karışıyor
Türkiye eyyam-ı bahur sıcaklarının etkisi altına giriyor Türkiye eyyam-ı bahur sıcaklarının etkisi altına giriyor
Binlerce kilometre uzaktan gelip İstanbul’un kabusu oldular Binlerce kilometre uzaktan gelip İstanbul’un kabusu oldular
Bakan Yumaklı, yangınlara müdahalede son durumu paylaştı Bakan Yumaklı, yangınlara müdahalede son durumu paylaştı

20:50
Sera Kadıgil hakkında “Cumhurbaşkanına hakaret” ve “tehdit” soruşturması
Sera Kadıgil hakkında “Cumhurbaşkanına hakaret” ve “tehdit” soruşturması
20:19
Uçakta fenalaşan yolcuya Sağlık Bakanı Memişoğlu müdahale etti
Uçakta fenalaşan yolcuya Sağlık Bakanı Memişoğlu müdahale etti
19:51
SPD’li siyasetçiden skandal iddia: Türkler aslında Yunan, Azerbaycan ve Ermeni DNA’sına sahip
SPD'li siyasetçiden skandal iddia: Türkler aslında Yunan, Azerbaycan ve Ermeni DNA’sına sahip
19:50
İtalya’dan İstanbul’a doğru ilerleyen Rusya’nın “gölge filosuna“ ait petrol tankerine operasyon
İtalya’dan İstanbul'a doğru ilerleyen Rusya’nın "gölge filosuna" ait petrol tankerine operasyon
19:01
Etimesgut Belediyesi’ne yönelik soruşturmada Erdal Beşikçioğlu dahil 44 şüpheli hakkında tutuklama talebi
Etimesgut Belediyesi’ne yönelik soruşturmada Erdal Beşikçioğlu dahil 44 şüpheli hakkında tutuklama talebi
18:28
Düğünde dededen beklenmedik tebrik, damat neye uğradığını şaşırdı
Düğünde dededen beklenmedik tebrik, damat neye uğradığını şaşırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.08.2026 21:14:18. #7.13#
SON DAKİKA: Bağdat'ta Mühimmat Deposunda Patlama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.