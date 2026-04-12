Bahçe\'de Apartman Yangını Kontrol Altına Alındı

Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde bir apartman dairesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, İslam Mahallesi'nde bulunan binanın zemin katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında herhangi bir yaralanma yaşanmazken, ev kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. - OSMANİYE