Bahçelievler'de 1.5 Milyon Liralık Altın ve Nakit Çalındı - Son Dakika
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Bahçelievler'de 1.5 Milyon Liralık Altın ve Nakit Çalındı

Bahçelievler'de kimliği belirsiz iki kadın, öğle saatlerinde girdikleri evden içinde yaklaşık 1 milyon 500 bin lira değerinde altın ve nakit bulunan kasayı çaldı. Hırsızların kasayı çanta ile çaldıkları o anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. Olay, 8 Mayıs'ta saat 14.00 sıralarında Bahçelievler Mahallesi Komik Hasanefendi Sokak üzerindeki bir apartman dairesinde meydana geldi.

19.05.2024 08:58
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Bahçelievler'de kimliği belirsiz iki kadın, öğle saatlerinde girdikleri evden içinde yaklaşık 1 milyon 500 bin lira değerinde altın ve nakit bulunan kasayı çaldı. Hırsızların kasayı çanta ile çaldıkları o anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 8 Mayıs'ta saat 14.00 sıralarında Bahçelievler Mahallesi Komik Hasanefendi Sokak üzerindeki bir apartman dairesinde meydana geldi. İddiaya göre, kimliği belirsiz iki kadından biri, İsa Koşan'ın yaşadığı apartmana girerken diğer kadın kapıda beklemeye başladı. Dairede kimsenin olmadığını fark eden bir şüpheli, kapıdan içeri girdikten sonra odadaki dolabı açarak içerisinde yaklaşık 1 milyon 500 bin lira değerinde altın ve nakit olan kasayı aldı. Kasayı çantaya koyarak daireden ayrılan şüpheli ile kapıdan gözlemci olarak bekleyen kadın hızla uzaklaşarak kayıplara karıştı. Çocuğu ve eşiyle sağlık ocağından dönen İsa Koşan ise kasasının dolabından çalındığını görünce büyük bir şok yaşadı. Koşan, durumu polis ekiplerine bildirirken hırsızların kasa ile birlikte evden uzaklaştığı o anlar çevredeki işyerinin güvenlik kamerasıyla görüntülendi. Görüntüde, kadın hırsızların kasayı çantaya koyarak apartmandan ayrıldıkları görülüyor.

"Yaklaşık olarak 1 milyon 500 bin lira zararım var"

Hırsızlıkla ilgili konuşan İsa Koşan, "Olay 8 Mayıs Çarşamba günü oldu. Çocuğumun aşısı olduğu için saat 13.30 gibi sağlık ocağına gittik. Daha sonra 15.30 gibi eve geldiğimizde odada dolabın kapısının açık olduğunu gördüm. Eşimin pantolonlarımı alıp ütülediğini düşündüm ama kasamızın olmadığını gördüm. Kamera kayıtlarından baktığımızda iki tane kadının eve girip 25 dakika içinde çıktığını ve gittiğini gördük. Kasa da onların elindeydi. Daha sonra karakola gittik. Polis ekipleri kamera kaydını aldılar. Bir yere dokunmamamızı istediler. Olay yeri inceleme ekipleri geldi. O gün kapıyı kilitlememiştik. Sağlık ocağına hızlı bir şekilde gideceğimiz için ve çocuk da ağlıyordu. Kapıyı açıp girmişler. Yaklaşık olarak 1 milyon 500 bine yakın zararım var. İçinde rahmetli annemden kalan altınlar, eşimin düğünde takılan setleri, çocuğumun altınları, paralar vardı. Manevi olarak da rahmetli annemin görüntüleri, eşim ile düğün görüntülerimiz, çocuğumuzun doğum videoları da kasanın içindeydi. Direkt kasayı alıp çıkmışlar" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bahçelievler'de 1.5 Milyon Liralık Altın ve Nakit Çalındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bahçelievler'de 1.5 Milyon Liralık Altın ve Nakit Çalındı - Son Dakika
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