İstanbul Valiliği: "Binanın önceden tahliye edilmesi nedeniyle ilk belirlemelere göre herhangi bir can kaybı veya yaralanma bulunmamaktadır" - Son Dakika
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İstanbul Valiliği: "Binanın önceden tahliye edilmesi nedeniyle ilk belirlemelere göre herhangi bir can kaybı veya yaralanma bulunmamaktadır"

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İstanbul Bahçelievler'de 1988 yapımı 6 katlı bina çöktü. Dün akşam kolonlardan ses gelmesi üzerine tahliye edilen binada can kaybı veya yaralanma olmadığı bildirildi. Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları sürüyor.

İstanbul Valiliğinden Bahçelievler'de çöken 6 katlı binayla ilgili yapılan açıklamada, "Binanın önceden tahliye edilmiş olması nedeniyle ilk belirlemelere göre herhangi bir can kaybı veya yaralanma bulunmamaktadır. Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları devam etmektedir" denildi.

İstanbul Valiliğinden Bahçelievler'de çöken binayla ilgili yapılan açıklamada, "Kocasinan Merkez Mahallesi Taşova Sokak'ta bulunan, 1988 yılı yapımı, 6 katlı bina çökmüştür. Toplam 22 daire ve 3 iş yerinin bulunduğu binadan, dün akşam saatlerinde kolonlardan ses geldiği yönünde ihbar alınmıştır. Yapılan incelemelerin ardından bina, tedbir amacıyla belediye ekipleri tarafından tahliye edilmiştir. Dün akşam boşaltılan bina, bugün saat 21.30 sıralarında çökmüştür. Binanın önceden tahliye edilmiş olması nedeniyle ilk belirlemelere göre herhangi bir can kaybı veya yaralanma bulunmamaktadır. Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları devam etmektedir" ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan, binanın çökmeden önceki görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, önceden tahliye edilen binada oluşan çatlakların görüldü.

Kaynak: İHA

Bahçelievler, 3. Sayfa, Güvenlik, İstanbul, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İstanbul Valiliği: 'Binanın önceden tahliye edilmesi nedeniyle ilk belirlemelere göre herhangi bir can kaybı veya yaralanma bulunmamaktadır' - Son Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul Valiliği: "Binanın önceden tahliye edilmesi nedeniyle ilk belirlemelere göre herhangi bir can kaybı veya yaralanma bulunmamaktadır" - Son Dakika
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