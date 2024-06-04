Bahçelievler'de balkonunda çökme yaşanan bina boşaltıldı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Bahçelievler'de balkonunda çökme yaşanan bina boşaltıldı

Bahçelievler\'de balkonunda çökme yaşanan bina boşaltıldı

Bahçelievler'de bulunan 4 katlı bir binanın balkonunda kısmi çökme meydana geldi. Bina sakinleri tedbir amacıyla boşaltıldı.

04.06.2024 12:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bahçelievler'de balkonunda çökme yaşanan bina boşaltıldı

İSTANBUL - Bahçelievler'de balkonunda kısmen çökme yaşanan bina tedbir amacıyla boşaltıldı.

Edinilen bilgilere göre olay Zafer Mahallesi Hilal Sokak'ta bulunan 4 katlı binada yaşandı. Gece 03.00 sıralarında balkonda kısmen çökme meydana geldi. Kısa süreli panik yaşayan bina sakinleri, belediye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen Bahçelievler Belediyesi zabıta ekipleri çevrede güvenlik çemberi oluşturdu. 11 daireli bina tedbir amacıyla boşaltıldı.

Bina sakinlerinden Muhsin Çırak "Gece bir ses duyduk. Sanki bina yıkıldı sandık. Belediye ve polise haber verdik. İtfaiye polis geldi. Bizi binadan çıkardılar. Boşaltmamız isteniyor. Mağdur olduk" ifadelerini kullandı.

Bir başka apartman sakini Cüneyt Direk ise "Ben şehir dışından geliyordum gece hanım aradı. Balkonda çökme olduğunu söyledi. Polis ve itfaiye ekipleri gelip incelemelerde bulunmuşlar. Ben sabah erkenden buraya gelerek belediye ekipleri ile görüştüm. Binanın 10 gün içerisinde boşaltılmasını istediler. Kara kara ne yapacağımızı düşünüyoruz" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

Bahçelievler, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Bahçelievler'de balkonunda çökme yaşanan bina boşaltıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:50 Sinem Dedetaş, Hilmi Türkmen’in izin verdiği tartışmalı binanın ruhsatını iptal etti Sinem Dedetaş, Hilmi Türkmen'in izin verdiği tartışmalı binanın ruhsatını iptal etti
11:12 Galatasaray Başkan Vekili Erden Timur görevinden istifa etti Galatasaray Başkan Vekili Erden Timur görevinden istifa etti
10:22 Kayseri’de eğitim uçağı düştü: 2 pilot şehit oldu Kayseri'de eğitim uçağı düştü: 2 pilot şehit oldu
10:07 Ülke alev alev yanarken İsrailli bakan yine tehdit etti: Tüm Lübnan’ın yanma zamanı gelmiştir Ülke alev alev yanarken İsrailli bakan yine tehdit etti: Tüm Lübnan'ın yanma zamanı gelmiştir
09:14 AK Parti’nin Kızılcahamam kampından sızan iddia Emekli ve asgari ücretliye ek zam yok AK Parti'nin Kızılcahamam kampından sızan iddia! Emekli ve asgari ücretliye ek zam yok
12:15 Malatya Valisi: TYP, kalıcı kamu personeli olmanın bir yolu değil Malatya Valisi: TYP, kalıcı kamu personeli olmanın bir yolu değil
12:03 Polis memurluğundan örgüt liderliğine uzanan yol İşte Güniz Akkuş’un bilinmeyenleri Polis memurluğundan örgüt liderliğine uzanan yol! İşte Güniz Akkuş'un bilinmeyenleri
12:03 Erden Timur, ’’Icardi ayrılacak’’ iddialarına son noktayı koydu Erden Timur, ''Icardi ayrılacak'' iddialarına son noktayı koydu
11:53 Annesi ölen Sagopa Kajmer’e eski eşi Kolera’dan zehir zemberek sözler Annesi ölen Sagopa Kajmer'e eski eşi Kolera'dan zehir zemberek sözler
11:29 Mehmet Ali Erbil, yeni yarışmasıyla ekranlara dönüyor Mehmet Ali Erbil, yeni yarışmasıyla ekranlara dönüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.06.2024 13:18:52. #1.11#
SON DAKİKA: Bahçelievler'de balkonunda çökme yaşanan bina boşaltıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement