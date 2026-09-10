Bahçelievler\'de boşaltılan 7 katlı binanın çatısındaki yangın söndürüldü

İstanbul'un Bahçelievler ilçesinde kentsel dönüşüm kapsamında boşaltılan 7 katlı binanın çatısında bilinmeyen nedenle çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Olay, saat 16.00 sıralarında Bahçelievler ilçesi Siyavuşpaşa Mahallesi Kaman Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde kentsel dönüşüm kapsamında boşaltılan 7 katlı binanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürülen yangında ölen ya da yaralanan olmadı.