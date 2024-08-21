Bahçelievler'de Marangozhane Yangını - Son Dakika
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Bahçelievler'de Marangozhane Yangını

Bahçelievler\'de Marangozhane Yangını

İstanbul'un Bahçelievler ilçesinde bir binanın bodrum katında çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

21.08.2024 12:01
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İstanbul'un Bahçelievler ilçesinde 4 katlı bir binanın marangozhane olarak kullanılan bodrum katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangın, itfaiye tarafından söndürüldü.

Yangın, saat 10.30 sıralarında Çobançeşme Mahallesi Uludağ Caddesi üzerinde bulunan 4 katlı bir binanın bodrum katındaki marangozhane atölyesinde çıktı. Çıkış nedeni henüz bilinmeyen yangının dumanlarını gören vatandaşlar itfaiyeye haber verdi. Yangının dumanları tüm sokağı kapladı. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek söndürdü. Yangının çıkış nedeninin yapılacak olan inceleme sonrasında ortaya çıkacağı öğrenilirken, olayda ölen ya da yaralanan olmadı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bahçelievler'de Marangozhane Yangını - Son Dakika

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