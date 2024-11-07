Bahçelievler\'de Yangın Paniği

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Bahçelievler'de iki bina arasındaki garaj olarak kullanılan barakada çıkan yangın bitişikteki apartmana sıçradı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından yangın söndürüldü.

Yangın, saat 14.00 sıralarında Bahçelievler Yenibosna Bahar Sokak'ta iki bina arasında bulunan barakada çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenle garaj olarak kullanılan barakadan dumanlar yükseldi. Dumanı gören vatandaşlar itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu. O esnada yangın, bitişikte bulunan binaya da sirayet edince vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından yangın büyümeden kontrol altına alındı. Polis ekiplerinin güvenlik önlemi aldığı olay yerinde yangının çıkış nedeni ile ilgili çalışma başlatıldı. - İSTANBUL