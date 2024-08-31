Bahçelievler Devlet Hastanesi acil bölümüne silahlı saldırı: 5 yaralı - Son Dakika
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Bahçelievler Devlet Hastanesi acil bölümüne silahlı saldırı: 5 yaralı

Bahçelievler Devlet Hastanesi acil bölümü önünde kimliği belirlenemeyen kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda, 1 hastane jandarması, 1 hastane polisi, 1 güvenlik görevlisi ve 2 hasta yakını yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Saldırı sonrası çok sayıda şüphelinin gözaltına alındığı öğrenildi.

31.08.2024 22:16
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Bahçelievler Devlet Hastanesi acil bölümüne silahlı saldırı: 5 yaralı

İSTANBUL - Bahçelievler Devlet Hastanesi acil bölümü önünde kimliği belirlenemeyen kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlendi. İddiaya göre, otomobille hastanenin önüne gelen şüphelilerin, hastane acil girişi önünde yaptığı saldırıda, 1 hastane jandarması, 1 hastane polisi, 1 güvenlik görevlisi ve 2 hasta yakını yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Saldırı sonrası çok sayıda şüphelinin gözaltına alındığı öğrenildi.

Saldırı, saat 02.30 sıralarında Bahçelievler Devlet Hastanesi 'Acil' bölümünde meydana geldi. İddiaya göre, henüz bilinmeyen bir nedenle bir grup saldırgan, hastanenin acil girişi önüne otomobille gelip silahlı saldırı gerçekleştirdi. Saldırıda, kurşunların hedefi olan 1 hastane polisi, 1 hastane jandarması, 1 güvenlik görevlisi ve 2 hasta yakını yaralandı. Olay sonrası saldırganlar olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine, çok sayıda polis özel harekat, asayiş şube ekipleri ve olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık personeli tarafından hastane içerisine alınarak müdahale edildi.

Hastanede büyük korku yaşandı

Hasta ve sağlık personellerinin büyük korku yaşadığı saldırıda kurşunlar hastane camları, acil girişinde bekleyen ambulans ve park halindeki bir araca isabet etti. Hastane önünde büyük çaplı güvenlik önlemi alınırken, olay yeri inceleme ekipleri hastane içinde ve acil girişinde uzun süre incelemelerde bulundu. Polis ekipleri, olayın faillerini ararken saldırının kime düzenlendiği ile ilgili çalışma başlattı.

Öte yandan, polis ekiplerinin çok sayıda şüpheliyi gözaltına aldığı öğrenildi. Emniyet, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bahçelievler Devlet Hastanesi acil bölümüne silahlı saldırı: 5 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bahçelievler Devlet Hastanesi acil bölümüne silahlı saldırı: 5 yaralı - Son Dakika
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