Bahçesaray Belediye Başkanı Ayvaz Hazır Görevden Uzaklaştırıldı - Son Dakika
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Bahçesaray Belediye Başkanı Ayvaz Hazır Görevden Uzaklaştırıldı

İçişleri Bakanlığı, Van'ın Bahçesaray Belediye Başkanı Ayvaz Hazır'ın terörle bağlantılı suçlardan hapis cezası alması nedeniyle görevden uzaklaştırıldığını açıkladı. Yerine Bahçesaray Kaymakamı Harun Arslanargun vekaleten atanmıştır.

29.11.2024 20:09
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İçişleri Bakanlığı, Van'ın Bahçesaray Belediye Başkanı Ayvaz Hazır'ın, "PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olmamak ile birlikte terör örgütü adına suç işlemek" suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası alması nedeniyle görevden uzaklaştırıldığını, yerine Bahçesaray Kaymakamı Harun Arslanargun'un Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirildiğini açıkladı.

İçişleri Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bahçesaray (Van) Belediye Başkanı Ayvaz Hazır'ın a) Van 4. Ağır Ceza Mahkemesinin 2022/196 esas sayılı dosyası kapsamında "PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olmamak ile birlikte terör örgütü adına suç işlemek" suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası alması ve b) Van 2. Ağır Ceza Mahkemesinin 2023/130 esas sayılı dosyası kapsamında 'PKK/KCK silahlı terör örgütünün propagandasını yapmak' suçundan soruşturmasının devam etmesi nedeniyle, Ayvaz Hazır'ın Anayasa'nın 127'inci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'inci maddesi gereğince geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırılmıştır. 5393 sayılı Belediye Kanunun 45 ve 46'ıncı maddeleri uyarınca Bahçesaray Kaymakamı Harun Arslanargun, Van Valiliğince Bahçesaray Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilmiştir" denildi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bahçesaray Belediye Başkanı Ayvaz Hazır Görevden Uzaklaştırıldı - Son Dakika

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