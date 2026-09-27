Bahçeşehir'de dronla izlenen yollarda 83 araca 366 bin 38 lira ceza kesildi - Son Dakika
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Bahçeşehir'de dronla izlenen yollarda 83 araca 366 bin 38 lira ceza kesildi

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Bahçeşehir\'de dronla izlenen yollarda 83 araca 366 bin 38 lira ceza kesildi
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Bahçeşehir'de trafiğin yoğun olduğu cadde ve kavşaklarda dron destekli denetim yapıldı. Havadan yapılan kontrollerde ters yönde giden 30 araç ile hatalı park eden 53 araç belirlendi, toplam 83 araca 366 bin 38 lira idari para cezası kesildi.

Bahçeşehir'de trafik yoğunluğunun yaşandığı cadde ve kavşaklarda dron destekli denetim gerçekleştirildi. Havadan yapılan kontrollerde ters yönde seyreden 30 araç ile hatalı park ettiği belirlenen 53 araç tespit edildi. Toplam 83 araca 366 bin 38 lira idari para cezası uygulandı.

Başakşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ile Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Bahçeşehir 1. Kısım Mahallesi'nde trafik yoğunluğunun yaşandığı noktalarda kapsamlı denetim gerçekleştirdi.

Trafiğin en yoğun olduğu saat dilimi tespit edilerek 07.00-10.00 ve 15.00-19.00 saatleri arasında gerçekleştirilen uygulamaya dron ekipleri de havadan destek verdi.

Trafiğin yoğun olduğu kavşaklar havadan izlendi

Denetimler; Doğa Parkı Caddesi-Bahçeşehir Esenyurt Yolu Caddesi, Süzer Bulvarı-Cenk Koray Caddesi, Ahmet Taner Kışlalı Caddesi-Süzer Bulvarı Testili Kızlar Kavşağı, Avni Akyol Caddesi-Şelale Caddesi, Vali Recep Yazıcıoğlu Caddesi-Avni Akyol Caddesi ile Fırat Caddesi-Melisa Sokak kesişimlerinde gerçekleştirildi. Trafik sıkışıklığının önlenmesine yönelik gerçekleştirilen uygulamada kavşaklar ve bağlantı yollarındaki araç hareketleri dron ile havadan takip edildi.

Ters yönde seyreden 30 araç dron ile tespit edildi

Denetimler sırasında trafik kurallarına aykırı şekilde ters yönde seyreden 30 araç tespit edildi. Ekipler ayrıca trafik akışını olumsuz etkileyen hatalı parkları da kontrol etti. Yapılan incelemelerde 53 aracın hatalı park yaptığı belirlendi. Tespit edilen toplam 83 araca Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri kapsamında 366 bin 38 lira idari para cezası uygulandı.

Bahçeşehir bölgesinde trafik akışının düzenlenmesi ve özellikle yoğunluğun yaşandığı kavşaklardaki ihlallerin önlenmesine yönelik denetimlerin sürdürüleceği öğrenildi.

Kaynak: İHA
Bahçeşehir3. SayfaGüvenlikOtomobilGüncelSon Dakika

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SON DAKİKA: Bahçeşehir'de dronla izlenen yollarda 83 araca 366 bin 38 lira ceza kesildi - Son Dakika
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