Bahçeye Giren Yılanlar Korku Yarattı

Evin bahçesine giren 3 yılan korku dolu anlar yaşattı
MARDİN - Mardin'in Artuklu ilçesinde bir evin bahçesine giren 3 yılan, itfaiye ekipleri tarafından yakalanarak doğaya bırakıldı.
Artuklu ilçesi Şehidiye Mahallesi bulunan bir evin bahçesine sabah saatlerinde 3 yılan girdi. Korkuya kapılan ev sakinleri durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Yılanlar itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucunda yakalanarak doğaya salındı.
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