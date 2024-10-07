Bahçeye Kimyasal Dökülmesi: 37 Ay Hapis Cezası - Son Dakika
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Bahçeye Kimyasal Dökülmesi: 37 Ay Hapis Cezası

Bahçeye Kimyasal Dökülmesi: 37 Ay Hapis Cezası

Afyonkarahisar'da bahçeye kimyasal madde döken dost, 37 ay hapis cezasına çarptırıldı.

07.10.2024 16:48
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Afyonkarahisar'da aile dostları tarafından bahçelerine kimyasal madde dökülen çift hastanelik olurken olayla ilgili açılan davada, zehirli maddeyi döktüğü iddia edilen şahıs 37 ay hapis cezası aldı.

Olay, Sinanpaşa ilçesine bağlı Düzağaç beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, beldede yaşayan Orhan ve Derya Yavuz geçtiğimiz Mayıs ayında şehir dışında bir gezi programına katıldı. Birkaç gün sonra evlerine dönen çift daha sonra domates, marul gibi sebzelerin ekili olduğu ve çok sayıda ağacın bulunduğu bahçe ile ilgilenmeye başladı. Bir süre sonra Derya Yavuz rahatsızlanınca eşinin çağırdığı ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan incelemelerde Yavuz çiftinin kimyasal bir maddeden zehirlendikleri tespit edildi. Ardından çift, çevredeki güvenlik kameralarını incelediklerinde beldede yaşayan ve dostlukları bulunan Mehmet Özek ve Enver Er tarafından bahçelerine bazı maddeler döküldüğünü fark etti. Ardından Yavuz çiftinin şikayeti üzerine savcılık tarafından şahıslar hakkında 'kasten yaralama ve çevreyi kirletme' suçundan dava açıldı. Açılan davanın karar duruşmasında ise Mehmet Özek 37 ay hapis cezası ile cezalandırılırken, diğer sanık ise beraat etti.

"Ölümle burun burana geldik"

Olayın ardından İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine konuşan Orhan Yavuz yaşadıkları olaya inanamadıklarını kaydederek, "Geziden döndüğümüzde bahçemizin zehirlenmiş olduğunu gördük. Hastalandık ve hastaneye kaldırıldık. Ölümle burun burana geldik. Gözlerimde sıkıntı başladı olayla ilgili. Eşim tat alma ve dudaklarında his kaybı yaşıyor. Niye yaptıklarını anlamış değiliz, huzurlu bir yaşantımız vardı ve 25 yıldır burada yaşıyorum. Biz böyle bir olayla ilk defa karşılaştık" dedi.

"Eşim evde olmasaydı ben ölürdüm"

Derya Yavuz ise yaşadıkları olaya bir anlam veremediklerini dile getirerek şunları söyledi:

"Bahçeyi neyle zehirlendiklerini bilmiyoruz. Ben iki duyumu kaybettim ve eşim evde olmasaydı ben ölürdüm. Biz bahçeden başkalarına da bir şeyle veriyoruz. Mahallenin çocukları gelip burada top oynuyor ve birisine bir şey olsaydı ayrıca güvenlik kamerası kayıtları olmasaydı biz kimseye bir şey açıklayamazdık." - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bahçeye Kimyasal Dökülmesi: 37 Ay Hapis Cezası - Son Dakika

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