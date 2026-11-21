Bahreyn İçişleri Bakanlığı, İran'ın sivil tesise hava saldırısı yaptığını bildirdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bahreyn İçişleri Bakanlığı, İran'ın sivil bir endüstriyel tesise hava saldırısı gerçekleştirdiğini duyurdu. Bakanlık açıklamasında saldırının hedefinin sivil endüstriyel tesis olduğu ifade edildi.
Bahreyn İçişleri Bakanlığı, İran'ın bir sivil endüstriyel tesise yönelik hava saldırısı düzenlediğini açıkladı.
Kaynak: İHA
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