Bahreyn ve Kuveyt'te Güvenlik Endişeleri Artıyor - Son Dakika
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Bahreyn ve Kuveyt'te Güvenlik Endişeleri Artıyor

08.07.2026 07:34
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Bahreyn ve Kuveyt, yeni füze ve İHA saldırılarına hedef olduklarını açıkladı, güvenlik önlemleri alındı.

Bahreyn ve Kuveyt, yeni füze ve insansız hava aracı (İHA) saldırılarına hedef olduklarını açıkladı.

ABD ve İran arasında yeniden yükselen gerilim, körfez bölgesindeki güvenlik endişelerini bir kez daha artırdı. Bahreyn İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ülkenin yeni saldırılara hedef olduğu belirtilerek birçok bölgede sirenlerin devreye girdiği ifade edildi. Vatandaşlara sakin olma ve güvenli bölgelere sığınma uyarısı yapılarak, "Herkesin ilgili gelişmeleri resmi kanallardan takip etmesi rica olunur" ifadelerine verildi. Kuveyt ordusundan yapılan açıklamada ise, hava savunma sistemlerinin yeni füze ve İHA saldırılarına karşı harekete geçtiği aktarılarak, "Duyulacak patlama sesleri düşman unsurları önleme faaliyetlerinin sonucudur" denildi. Halka resmi makamlar tarafından yayınlanan güvenlik talimatlarına uyma çağrısı yapıldı.

İran, ABD saldırılarına karşı misilleme uyarısı yapmıştı

Bahreyn ve Kuveyt'i hedef alan son saldırıların, İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun (DMO) ABD'nin İran'a yönelik son saldırılarına "ezici bir yanıt verileceği" yönündeki uyarısının hemen ardından gelmesi dikkat çekti. - MANAMA

Kaynak: İHA

İhlas Haber Ajansı, Savaş ve Çatışma, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, 3. Sayfa, Bahreyn, Kuveyt, Dünya, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bahreyn ve Kuveyt'te Güvenlik Endişeleri Artıyor - Son Dakika

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