Bakan Çiftçi, 4 vatandaşın kayıp arandığını, birinin kendisinin geldiğini açıkladı

Bakan Çiftçi, 4 vatandaşın kayıp arandığını, birinin kendisinin geldiğini açıkladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, 4 vatandaşın kayıp olarak arandığını, birinin kendisinin çıkıp geldiğini açıkladı. Diğer vatandaşların aranması ve hasar tespit çalışmalarının sürdüğünü belirtti.
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, "4 vatandaşımız kayıp olarak aranıyor. Birisi kendisi çıkıp geldi. Diğer vatandaşlarımızın aranması devam ediyor. Hasar tespit çalışmaları sürüyor" dedi.
Kaynak: İHA
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