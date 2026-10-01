Bakan Çiftçi, İzmir AFAD ekiplerinin madenciler için bölgeye gönderildiğini açıkladı

Bakan Çiftçi, İzmir AFAD ekiplerinin madenciler için bölgeye gönderildiğini açıkladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, İzmir AFAD ekiplerinin toprak altı ve lazerli enkaz altı görüntüleme cihazlarıyla madenciler için bölgeye görevlendirildiğini açıkladı. Çiftçi, çalışmaların yakından takip edildiğini belirterek madencilere bir an önce ulaşılmasını temenni etti.
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi: "Çalışmalara destek vermek üzere İzmir AFAD ekiplerimiz de toprak altı ve lazerli enkaz altı görüntüleme cihazlarıyla bölgeye görevlendirildi. Sahadaki çalışmaları yakından takip ediyoruz. Temennimiz, madencilerimize bir an önce ulaşılması ve güzel haberler alınmasıdır."
Kaynak: İHA
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