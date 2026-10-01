Bakan Çiftçi, Soma'da 2 madenci sağ çıkarıldı, 5 için arama sürüyor dedi - Son Dakika
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Bakan Çiftçi, Soma'da 2 madenci sağ çıkarıldı, 5 için arama sürüyor dedi

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İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Manisa'nın Soma ilçesindeki maden işletmesinde meydana gelen göçük sonrası ekiplerin bölgeye sevk edildiğini açıkladı. Göçük altındaki 2 madenci sağ çıkarıldı; 5 madenci için arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi: " Manisa'nın Soma ilçesinde bir maden işletmesinde meydana gelen göçüğün ardından AFAD, Jandarma, 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekiplerimiz süratle bölgeye sevk edildi. Göçük altında bulunan 2 madencimiz sağ olarak çıkarılarak sağlık ekiplerimize teslim edildi; 5 madencimize ulaşmak için arama kurtarma faaliyetleri aralıksız sürdürülüyor."

Kaynak: İHA
İçişleri BakanıAcil Durum3. SayfaManisaGüncelSomaSon Dakika

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