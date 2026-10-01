Bakan Çiftçi, Soma'da 2 madenci sağ çıkarıldı, 5 için arama sürüyor dedi

Bakan Çiftçi, Soma'da 2 madenci sağ çıkarıldı, 5 için arama sürüyor dediGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Manisa'nın Soma ilçesindeki maden işletmesinde meydana gelen göçük sonrası ekiplerin bölgeye sevk edildiğini açıkladı. Göçük altındaki 2 madenci sağ çıkarıldı; 5 madenci için arama kurtarma çalışmaları sürüyor.
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi: " Manisa'nın Soma ilçesinde bir maden işletmesinde meydana gelen göçüğün ardından AFAD, Jandarma, 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekiplerimiz süratle bölgeye sevk edildi. Göçük altında bulunan 2 madencimiz sağ olarak çıkarılarak sağlık ekiplerimize teslim edildi; 5 madencimize ulaşmak için arama kurtarma faaliyetleri aralıksız sürdürülüyor."
Kaynak: İHA
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