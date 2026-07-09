Bakan Göktaş için bomba araması yapıldı - Son Dakika
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Bakan Göktaş için bomba araması yapıldı

Bakan Göktaş için bomba araması yapıldı
09.07.2026 17:19
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Eskişehir'de Bakan Mahinur Özdemir Göktaş'ın katılacağı toplantı öncesinde güvenlik önlemleri alındı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın Eskişehir'de katılacağı İl Danışma Meclisi Toplantısı öncesinde, Dede Korkut Parkı'nda jandarma ekipleri tarafından hassas burunlu köpeklerle bomba araması gerçekleştirildi.

Bir dizi ziyaret ve program için Eskişehir'e gelen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, AK Parti Eskişehir İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katılacak.

Toplantının düzenleneceği Odunpazarı ilçesi Sümer Mahallesi'ndeki Dede Korkut Parkı'nda, program öncesinde geniş güvenlik önlemleri alındı. Eskişehir İl Jandarma Komutanlığına bağlı özel ekipler, hassas burunlu dedektör köpeklerle park genelinde detaylı bir bomba araması gerçekleştirdi.

Bakan Göktaş'ın katılımıyla başlayacak olan toplantı öncesi, ekiplerin alandaki güvenlik tedbirlerini en üst seviyede tuttuğu bildirildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Mahinur Özdemir Göktaş, Yerel Haberler, Eskişehir, Güvenlik, Politika, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bakan Göktaş için bomba araması yapıldı - Son Dakika

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