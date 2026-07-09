Bakan Göktaş, MHP İl Başkanlığı\'nı Ziyaret Etti

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Eskişehir'deki temasları kapsamında Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İl Başkanlığı'nı da ziyaret etti.

Bir dizi program ve ziyaret gerçekleştirmek üzere Eskişehir'e gelen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, valilik ziyaretinin ardından programına devam ederek kısa süre önce göreve gelen MHP Eskişehir İl Başkanı Ayhan Sezer'i ziyaret etti. MHP İl Başkanı Ayhan Sezer ve beraberindeki parti üyeleri, Bakan Göktaş'ı kapıda karşılayarak çiçek takdim etti. Karşılamanın ardından Başkan Sezer, Bakan Göktaş ve beraberindeki heyeti makamında ağırladı. Sıcak ve samimi bir atmosferde gerçekleşen ziyarette, kentteki genel çalışmalar ve projeler hakkında istişarelerde bulunuldu. - ESKİŞEHİR