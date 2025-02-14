Bakan Tunç Gençlere Tecrübelerini Anlattı - Son Dakika
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Bakan Tunç Gençlere Tecrübelerini Anlattı

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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Bartın Üniversitesi'nde gençlere eğitim ve siyasi tecrübelerini paylaştı.

14.02.2025 14:04
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Adalet Bakanı Tunç, gençlere tecrübelerini anlattı

BARTIN - Bartın Üniversitesi'nde gerçekleştirilen Kariyer Günleri programına katılan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, gençlere tecrübelerini anlattı.

Bir dizi etkinlik için Bartın'a gelen Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İl Milli Müdürlüğü'nce Bartın Üniversitesi Konferans salonun gerçekleştirilen programa katıldı. Gençlerle bir araya gelen Bakan Tunç, babasının ilkokul öğretmeni olduğunu belirterek, eğitim ve öğretim hayatından kesitler aktardı. Gençliğinden günümüze kadarki süreçte yaşadıklarını örneklerle anlatan Bakan Tunç, eğitimden siyaset alanına kadar tüm tecrübelerini gençlerle paylaştı. Siyasi hayatından da kesitler sunan Bakan Tunç, 2007-2017 yıllarında TBMM adalet Komisyonu üyesi ve başkanı olarak görev yaptığını kaydetti. Tunç, "Toplumun ihtiyacı olan mevzuatın yenilenmesinde işin mutfağında olmak büyük bir avantaj oldu. Bugün de bu mevzuatın uygulanmasını sağlayan yargı ve adalet teşkilatı ile beraber çalışıyoruz. Yasama sürecinde o yasaların yapımı bir avantaj bizim için" diye konuştu.

Bakan Tunç, buradaki programın ardından doğalgaz ile adliye binası açılış törenlerine katılmak üzere Ulus ilçesine hareket etti.

Kaynak: İHA

Yılmaz Tunç, Politika, Siyaset, 3-sayfa, Eğitim, Bartın, Son Dakika

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