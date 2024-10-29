Bakan Tunç: "Yargıyı hızlandıracak düzenlemeler olacak"

3.Sayfa

Kabine sonrası açıklamalarda bulunan Adalet Bakanı Tunç, "Yargıyı hızlandıracak düzenlemeler olacak. Uzun süren duruşmaları sona erdirecek" dedi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki, Kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, TUSAŞ'ta gerçekleşen terör saldırısı üzerine sosyal medya hesaplarından rehine şeklinde görüntüleri paylaştıkları tespit edilen 9 ilde 30 kişi hakkında soruşturma açıldığını ifade etti. Tunç, sosyal medyada dezenformasyonla mücadelenin devam ettiğini de ekledi.

"Sosyal medya uygulaması X mahkeme kararlarını uyguladı"

Bakan Tunç, "Pek çok hesaba erişim engellendi, son zamanlarda sosyal medya uygulaması X mahkeme kararlarını uyguladı, uygulamama gibi bir direnci vardı. Suç teşkil eden paylaşımlarda bulunan, terör propagandası yapan hususlarla ilgili ilgili BTK yetkisini kullanıyor ve bu süreç içerisinde mahkeme, kararı alıyor ve sosyal medya şirketine gönderiyor" ifadelerini kullandı.

Yargı reformu strateji belgesini tamamladıklarını ifade eden Tunç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ilerleyen günlerde açıklayacağını belirtti.

Toplumda rahatsızlık oluşturan suçlar olduğuna dikkat çeken Tunç, "Asıl yargı reformu strateji belgesi açıklandıktan sonraki ilk paket, ceza mevzuatımızla, denetimli serbestlikteki cezasızlık algısı 2 yılın altındaki suçlarda hiç yatarı yok. Bir de tutuklama sebepleri ile ilgili Ceza Mahkemesi Kanunu'nda tutuklama sebeplileriyle ilgili kamu düzenini ihlal eden suçun işleniş şekli vesaire onu formüle ediyoruz. Yargı Reformu Strateji Belgesi'nin ilk paketi olarak gelecek. Toplumda rahatsızlık oluşturan suçlar var. Trafik güvenliğini ihlal gibi özellikle trafikte şerit değiştirenler, ruhsatsız silahlar, onlarla ilgili ceza mevzuatında bir takım alt sınırlar, suçların üst sınırları özelikle tekrar değerlendirilebilir. Epey bir kapsamlı bir paket olacak" dedi.

Bakan Tunç şöyle devam etti:

"Yargıyı hızlandıracak düzenlemeler olacak. Uzun süren duruşmaları sona erdirecek. Denetimli serbestlik 1 yıl maktu olduğu için 2 yıl ceza alan 1 yıl koşullu salıverme, 1 yıl da denetimli serbestlik hiç yatarı yok. Biz diyoruz ki şimdi burada bir oran getirelim; 2 yılın altındakiler de cezaevinde belli bir süre kalabilsin, o da oranla olacak. Asıl suç gerçekleştiğinde tutuklama sebebi ile alakalı. Asıl infial o zaman oluşuyor. Tutuklamaya karar verirken, caydırıcılık açısından orada kamu düzenini bozan suçun işleniş şekli vesaire, sanığın geçmişteki suç işleme eğilimi tüm bunların göz önünde bulundurması lazım. Buna imkan veren bir düzenleme." - ANKARA