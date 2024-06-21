Bakan Yerlikaya: "1'i turuncu, 2'si gri kategoride olan 4 terörist daha etkisiz hale getirildi" - Son Dakika
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Bakan Yerlikaya: "1'i turuncu, 2'si gri kategoride olan 4 terörist daha etkisiz hale getirildi"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesi kırsalında gerçekleştirilen "Bozdoğan-44" operasyonunda 1'i turuncu 2'si gri kategoride olan 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

21.06.2024 08:13
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesi kırsalında gerçekleştirilen "Bozdoğan-44" operasyonunda 1'i turuncu 2'si gri kategoride olan 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın paylaştığı bilgilere göre, Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat Başkanlığı ile TEM Daire Başkanlığı koordinesinde, Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı sevk ve idaresinde; Şırnak İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışmalar sonucu Beytüşşebap kırsalında "Bozdoğan-44" operasyonu gerçekleştirildi. Hava Kuvvetleri Komutanlığı uçakları, ATAK taarruz helikopterleri ile J- SİHA desteğinde Jandarma Özel Harekat (JÖH), Jandarma Komando Timleri ve güvenlik korucuları ile teröristler arasında sıcak temas sağlandı. Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) mensubu 4 terörist çatışmada silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.

Etkisiz hale getirilen turuncu kategoride yer alan Brüsk kod adlı Basri Cin, gri kategoride yer alan Rüstem kod adlı Sefer Temel ve yine aynı kategoride Kamuran Gever kod adlı Yılmaz Sala ile Dilsöz Rojhilat kod adlı teröristlerin; 1 güvenlik görevlisi ile 2 sivil vatandaşın şehit edildiği, 3 güvenlik görevlisi ve 4 sivil vatandaşın yaralandığı toplam 6 eyleme katıldıkları tespit edildi. - ŞIRNAK

Kaynak: İHA

İçişleri Bakanı, Beytüşşebap, Bozdoğan, Şırnak, 3.Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Bakan Yerlikaya: '1'i turuncu, 2'si gri kategoride olan 4 terörist daha etkisiz hale getirildi' - Son Dakika

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