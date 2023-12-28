Bakan Yerlikaya: "418 zehir taciri yakalandı, 1 ton 480 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi"

ANKARA - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 41 ilde uyuşturucu tacirlerine yönelik gerçekleştirilen "Narkogüç-41" Operasyonları'nda 418 zehir tacirinin yakalandığını ve 1 ton 480 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildiğini açıkladı.

Bakan Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlükleri Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlükleri ve Jandarma Genel Komutanlığı İl Jandarma Komutanlıklarınca, 354 ekip, bin 225 personel, 4 hava aracı 22 narkotik köpeğinin katılımıyla 41 ilde gerçekleştirilen "Narkogüç-41" Operasyonlarında, 418 zehir tacirinin yakalandığını 1 ton 480 kilogram uyuşturucu maddenin ele geçirildiğini açıkladı.