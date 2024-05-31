Bakan Yerlikaya: Ankara merkezli 21 ilde düzenlenen 'Sibergöz-42' operasyonlarında 127 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Bakan Yerlikaya: Ankara merkezli 21 ilde düzenlenen 'Sibergöz-42' operasyonlarında 127 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ankara merkezli 21 ilde düzenlenen 'Sibergöz-42' Operasyonları'nda 'Smart Trade Coin' isimli sözde kripto varlık alım/satım platformu üzerinden 'Sıfır Risk ile Yüksek Kazanç' vaadiyle nitelikli dolandırıcılık suçunu işleyen 127 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Operasyonlar sonucunda 1 milyar TL değerinde 177 adet taşınmaz ve 61 adet taşınır mal varlığına, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet kuru sıkı tabanca ve çok sayıda dijital materyale el konuldu.

31.05.2024 00:29
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Bakan Yerlikaya: "Ankara merkezli 21 ilde düzenlenen 'Sibergöz-42' operasyonlarında 127 şüpheli yakalandı"

ANKARA - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ankara merkezli 21 ilde düzenlenen "Sibergöz-42" Operasyonları'nda "Smart Trade Coin" isimli sözde kripto varlık alım/satım platformu üzerinden "Sıfır Risk ile Yüksek Kazanç" vaadiyle nitelikli dolandırıcılık suçunu işleyen 127 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya X hesabından yaptığı paylaşımda Ankara merkezli 21 ilde düzenlenen "Sibergöz-42" Operasyonları'nda "Smart Trade Coin" isimli sözde kripto varlık alım/satım platformu üzerinden "Sıfır Risk ile Yüksek Kazanç" vaadiyle nitelikli dolandırıcılık suçunu işleyen127 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

Yerlikaya paylaşımında, Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; "Nitelikli Dolandırıcılık, Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma ve Suçtan Elde Edilen Malvarlığı Değerlerinin Aklanması" suçlarına yönelik Ankara merkezli Antalya, İstanbul, İzmir, Eskişehir, Uşak, Aydın, Muğla, Kütahya, Çorum, Balıkesir, Denizli, Adana, Bursa, Malatya, Tekirdağ, Isparta, Karabük, Konya, Şırnak ve Samsun'da düzenlenen operasyonlar sonucunda; 1 Milyar TL değerinde 177 adet taşınmaz ve 61 adet taşınır mal varlığına, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet kuru sıkı tabanca ve Çok sayıda dijital materyale el konulduğunu kaydetti.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bakan Yerlikaya: Ankara merkezli 21 ilde düzenlenen 'Sibergöz-42' operasyonlarında 127 şüpheli yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bakan Yerlikaya: Ankara merkezli 21 ilde düzenlenen 'Sibergöz-42' operasyonlarında 127 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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