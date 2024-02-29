Bakan Yerlikaya: Antalya merkezli 14 ilde FETÖ'ye yönelik operasyonlarda 47 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Bakan Yerlikaya: Antalya merkezli 14 ilde FETÖ'ye yönelik operasyonlarda 47 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, terör örgütü FETÖ'ye yönelik Antalya merkezli 14 ilde gerçekleştirilen 'Kıskaç-9' Operasyonları kapsamında 47 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Operasyonlarda şüphelilerin terörizmin finansmanının önlenmesine dair kanuna muhalefet suçunu işlediği ve örgüt mensuplarıyla haberleşme mekanizması kurmaya çalıştığı tespit edildi.

29.02.2024 12:48  Güncelleme: 12:54
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Bakan Yerlikaya: "Antalya merkezli 14 ilde FETÖ'ye yönelik eş zamanlı olarak gerçekleştirilen operasyonlarda 47 şüpheli yakalandı"

ANTALYA - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, terör örgütü FETÖ'ye yönelik Antalya merkezli 14 ilde icra edilen 'Kıskaç-9' Operasyonları çerçevesinde 47 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Yerlikaya, "Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı, Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, Antalya İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalar sonucu Antalya merkezli İzmir, Denizli, Mersin, Karabük, Manisa, Çorum, Ankara, Afyonkarahisar, Isparta, Burdur, Uşak, Kırşehir ve Kütahya'da FETÖ'ye yönelik eş zamanlı olarak düzenlenen 'Kıskaç-9' operasyonlarında şüphelilerin: 6415 sayılı Terörizmin Finansmanının Önlenmesine Dair Kanuna Muhalefet suçunu işlemek suretiyle; FETÖ'nün cezaevindeki mensuplarıyla haberleşme mekanizması kurmaya çalıştıkları, örgüt mensuplarına nakit para akışı sağladıkları tespit edildi. Operasyonlar sonucu çok miktarda Türk Lirası, dijital materyal ve örgütsel dokümana el konuldu" ifadelerine yer verdi.

Bakan Yerlikaya: Antalya merkezli 14 ilde FETÖ\'ye yönelik operasyonlarda 47 şüpheli yakalandı
Kaynak: İHA

İçişleri Bakanı, Antalya, 3.Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Bakan Yerlikaya: Antalya merkezli 14 ilde FETÖ'ye yönelik operasyonlarda 47 şüpheli yakalandı - Son Dakika

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