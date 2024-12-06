İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığına atanan Ali Haluk Karakuş'u tebrik etti.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığına atanan Adıyaman İl Emniyet Müdürü Ali Haluk Karakuş'u tebrik etti. Sosyal medya hesabından Karakuş'a başarı dileklerini ileten Bakan Yerlikaya, "Adıyaman İl Emniyet Müdürü Ali Haluk Karakuş, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı görevine atanmıştır. Kendisini tebrik ediyor, yeni görevinde başarılar diliyorum" ifadelerine yer verdi. - ANKARA
Son Dakika › 3.Sayfa › Bakan Yerlikaya'dan Karakuş'a Tebrik - Son Dakika
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