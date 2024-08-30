Bakan Yerlikaya: "Sosyal medyadan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret eden şahıs gözaltına alındı"
ANKARA - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Sosyal medyadan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret eden şahıs gözaltına alındığını açıkladı.
İçişleri Bakanı Yerlikaya, sosyal paylaşım sitesi X hesabından yaptığı paylaşımda, "Sosyal medya üzerinden Sayın Cumhurbaşkanımıza, Aziz Milletimize ve AK Parti seçmeni milyonlarca vatandaşımıza hakaretlerde bulunan Oğuzhan (Atsız) Şahin adlı şahıs, yakalanarak gözaltına alındı" ifadelerine yer verdi.
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