Bakanlar patlamanın olduğu fabrikada incelemelerde bulundu
BALIKESİR Balıkesir'de mühimmat üreten fabrikada meydana gelen patlamada 12 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Patlamanın ardından çalışmalar sürerken İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Çalışma, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Vedat Işıkhan ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler bölgede incelemelerde bulundu.
Son Dakika › 3.Sayfa › Bakanlar Patlama Bölgesinde İncelemede Bulundu - Son Dakika
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