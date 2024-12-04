Bakanlık, gıda boyası içeren 4 çay markasını ifşa etti - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Bakanlık, gıda boyası içeren 4 çay markasını ifşa etti

Bakanlık, gıda boyası içeren 4 çay markasını ifşa etti

Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit ve tağşiş ürünler listesine gıda boyası tespit edilen 4 çay markasını ekledi. Bakanlığın güncellediği listeye, ürünlerinde doğal olmayan gıda boyaları bulunan çay markaları dahil edildi. Bu durumun tüketicileri yanılttığı ve halk sağlığına tehdit oluşturduğu belirtildi. İlgili çay markalarının hileli ürünler listesine eklendiği bildirildi.

04.12.2024 18:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit-tağşiş yapılan ve sağlığı tehlikeye düşürebilecek gıdalar listesini güncellemeye devam ediyor. Bu kez, listeye ürünlerinde gıda boyası barındırdığı belirlenen 4 çay markası eklendi.

HİLELİ ÇAY MARKALARI AÇIKLANDI

Bakanlıktan yapılan açıklamada, söz konusu çay markalarının ürünlerinde doğal olmayan gıda boyalarının saptandığı aktarıldı. Bu durumun, hem tüketiciyi yanılttığı hem de halk sağlığına yönelik tehdit oluşturduğu kaydedildi.

Taklit-tağşiş yapılan hileli ürünler listesine eklenen çay markaları ve ürünleri şu şekilde:

Bakanlık, gıda boyası içeren 4 çay markasını ifşa etti

Tarım ve Orman Bakanlığı, Haberler.com Özel, 3-sayfa, Güncel, Sağlık, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Bakanlık, gıda boyası içeren 4 çay markasını ifşa etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

18:25 TSK Azez’e takviye kuvvet gönderdi Teröristlerden temizlenen bölgede dikkat çeken görüntü TSK Azez'e takviye kuvvet gönderdi! Teröristlerden temizlenen bölgede dikkat çeken görüntü
17:23 “Suya yüzde 50 indirim yapacağım“ vaadiyle göreve gelen belediye başkanı yüzde 50 zam yaptı "Suya yüzde 50 indirim yapacağım" vaadiyle göreve gelen belediye başkanı yüzde 50 zam yaptı
16:12 İstanbul’un yeni emniyet müdürü Selami Yıldız oldu İstanbul'un yeni emniyet müdürü Selami Yıldız oldu
15:35 Esad’ın askerleri zorda Kadın kılığına girerek kaçmaya çalışıyorlar Esad'ın askerleri zorda! Kadın kılığına girerek kaçmaya çalışıyorlar
23:58 Nurdağı’nda TIR Şoförü Son Anda Kurtarıldı Nurdağı'nda TIR Şoförü Son Anda Kurtarıldı
23:52 Elon Musk: Doğum oranlarındaki düşüş insanlığın en büyük tehdidi Elon Musk: Doğum oranlarındaki düşüş insanlığın en büyük tehdidi
23:35 İzmir’deki İş Yeri Çocuklar Tarafından Kurşunlandı İzmir'deki İş Yeri Çocuklar Tarafından Kurşunlandı
23:23 Suriye ordusundan videolu mesaj: İdlib’e geliyoruz Suriye ordusundan videolu mesaj: İdlib'e geliyoruz
23:17 3 büyükler PFDK’ya sevk edildi 3 büyükler PFDK'ya sevk edildi
22:53 Sokak Köpeği, Kendisini Besleyen Kişiye Tavuk Budu Getirdi Sokak Köpeği, Kendisini Besleyen Kişiye Tavuk Budu Getirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.12.2024 18:57:26. #1.13#
SON DAKİKA: Bakanlık, gıda boyası içeren 4 çay markasını ifşa etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.