Bakırköy Belediyesi önünde "işten çıkarma" tepkisi - Son Dakika
20.05.2026 16:50  Güncelleme: 16:51
Bakırköy Belediyesi önünde toplanan TÜRK-İş'e bağlı Belediye-İş Sendikası üyeleri, 38 çalışanın işine son verilmesini protesto etti. Sendika başkanı, bayram öncesi yaşanan bu durumun haksızlık olduğunu belirtti.

Alınan bilgiye göre, Bakırköy Belediyesi'nde çalışan 38 işçi 14 Mayıs'ta işten çıkarıldı. Karara tepki gösteren TÜRK-İş'e bağlı Belediye-İş Sendikası üyeleri Bakırköy Belediyesi önünde toplandı. Üzerinde "Bakırköy işçisi yalnız değildir" yazılı pankartlar taşıyan sendika üyeleri bayram öncesi alınan karar nedeniyle işçilerin mağdur olduklarını savundu. Grup adına açıklama yapan İstanbul 2 No'lu Şubesi Şube Başkanı Savaş Doğan, "Bütün sıkıntılara rağmen çalışmaya evimize bir parça ekmek götürmeye gayret ediyoruz. Ancak son zamanlarda belediyelerde emekçilere bir saldırı var. Kirli bir oyun, haksızlık hukuksuzluk işten atmalar var. Bugün Bakırköy Belediyesi'nde aynı durumu yaşıyoruz. Ben sizlere yaşadığım bu sürecin içindeki gerçekliği anlatacağım. 14 Mayıs'ta Perşembe günü Silivri'de olan belediye başkanlarına desteğe gitmiştim. Ayın 14'ünde Bakırköy'de çalışan işçi arkadaşlarımız beni aradı. 38 çalışan işçi arkadaşımızın işine son verildiğini söyledi. Bir kez daha belirtmek istiyorum. Bakırköy'de yaşanan bu haksızlığı, bu hukuksuzluğu bayramdan önce kime şikayet edeceğiz. Derdimizi kime anlatacağız. Bir haksızlık karşısında dururken, burada yapılan haksızlığı kabul etmiyoruz. Bayrama sayılı günler kaldı. Siz çocuğunuzla ailenizle bayramı yaşayacaksınız bizler karalar bağlayıp umutlarımızı yok edeceğiz. Biz bunu kabul etmiyoruz" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.05.2026 18:21:20. #7.12#
