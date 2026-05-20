Bakırköy Belediyesi önünde "işten çıkarma" tepkisi

Bakırköy Belediyesi önünde toplanan sendika üyeleri, 38 çalışanın işine son verilmesine tepki gösterdi.

Alınan bilgiye göre, Bakırköy Belediyesi'nde çalışan 38 işçi 14 Mayıs'ta işten çıkarıldı. Karara tepki gösteren TÜRK-İş'e bağlı Belediye-İş Sendikası üyeleri Bakırköy Belediyesi önünde toplandı. Üzerinde "Bakırköy işçisi yalnız değildir" yazılı pankartlar taşıyan sendika üyeleri bayram öncesi alınan karar nedeniyle işçilerin mağdur olduklarını savundu. Grup adına açıklama yapan İstanbul 2 No'lu Şubesi Şube Başkanı Savaş Doğan, "Bütün sıkıntılara rağmen çalışmaya evimize bir parça ekmek götürmeye gayret ediyoruz. Ancak son zamanlarda belediyelerde emekçilere bir saldırı var. Kirli bir oyun, haksızlık hukuksuzluk işten atmalar var. Bugün Bakırköy Belediyesi'nde aynı durumu yaşıyoruz. Ben sizlere yaşadığım bu sürecin içindeki gerçekliği anlatacağım. 14 Mayıs'ta Perşembe günü Silivri'de olan belediye başkanlarına desteğe gitmiştim. Ayın 14'ünde Bakırköy'de çalışan işçi arkadaşlarımız beni aradı. 38 çalışan işçi arkadaşımızın işine son verildiğini söyledi. Bir kez daha belirtmek istiyorum. Bakırköy'de yaşanan bu haksızlığı, bu hukuksuzluğu bayramdan önce kime şikayet edeceğiz. Derdimizi kime anlatacağız. Bir haksızlık karşısında dururken, burada yapılan haksızlığı kabul etmiyoruz. Bayrama sayılı günler kaldı. Siz çocuğunuzla ailenizle bayramı yaşayacaksınız bizler karalar bağlayıp umutlarımızı yok edeceğiz. Biz bunu kabul etmiyoruz" dedi. - İSTANBUL