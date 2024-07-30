Bakırköy'de 4 kişinin hayatını kaybettiği tır kazasında tır şoförünün yargılanmasına başlandı

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Bakırköy'de 4 kişinin hayatını kaybettiği tır kazasına ilişkin tır şoförünün yargılanmasına başlandı

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, olay yerinde keşif yapılarak bilirkişi raporu alınmasına ve sanığın tutukluluk halimin devamına karar verdi

İSTANBUL - Bakırköy'de 11 Mart günü üzerine tır devrilen otomobildeki 4 kişinin hayatını kaybetmesine ilişkin tır şoförü Mehmet Fettahoğlu'nun yargılanmasına başlandı. Duruşmada savunma yapan sanık Fettahoğlu, "Kazanın gerçekleştiği yerin karşı istikametinden aynı gün geçtim. Bir sorun yaşamadım. Yol kenarında bulunan uyarı levhalarında düşük köprü tarzında uyarılar yazdığını gördüm. 4 metrenin üzerinde olmadığımı düşündüğümden ve aynı gün karşı taraftan da sorunsuz geçtiğim için herhangi bir sorun olacağını düşünmedim" dedi.

Bakırköy Rauf Orbay Caddesi Florya istikametinde 11 Mart günü meydana gelen olayda, Mehmet Fettahoğlu'nun kullandığı 34 ER 260 plakalı tırın dorsesi alt geçide çarpmıştı. Çarpmanın etkisiyle tır, Recep Aytekin'in kullandığı aracın üzerine devrilmişti. Kazada Recep Aytekin ile ailesi Güler Aytekin (66), Sultan Aytekin ve Merve Aytekin'in hayatını kaybetmişti. Olaya ilişkin hazırlanan iddianamede Fettahoğlu'nun 'taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma' suçundan 2 yıl 8 aydan 22 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması istenmişti. Sanık Mehmet Fettahoğlu'nun yargılanmasına başlandı.

"Bu kazanın nasıl olduğunu halen anlamış değilim, hala şaşkınım"

Bakırköy 21. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Mehmet Fettahoğlu ve taraf avukatları katıldı. Tutuklu sanık Mehmet Fettahoğlu savunmasında, "Olay günü kullandığım tır, çalıştığım şirkete aittir. Şirket kayıtlarında tırın çekici ve dorsesinin yerden azami yüksekliğinin Türk mevzuatına göre 380 santimetre üzerinde olmasına müsaade edilmiyor. Çekicinin arkasında bulunan sehpanın üzerindeki konteynerler genelde standart yüksekliktedir, bunların yüksekliği genelde 280 santimetre olur. Sehpanın yüksekliği ise 100 santimetreden yüksek olamaz. Böyle olursa araç muayene istasyonunda geçer not alamaz ve trafiğe çıkamaz. Kazanın gerçekleştiği yerin karşı istikametinden aynı gün geçtim. Bir sorun yaşamadım. Önceki geçişimde de arkada aynı konteyner vardı, bu kazanın nasıl olduğunu halen anlamış değilim, hala şaşkınım. Hatta ben aynı yerden geçerken konteynerin içi boştu. Mal yükleyip geri döndüğümde doğal olarak azami yüksekliğin düşmüş bile olması gerekirdi. Bilinçli olarak gerçekleşen bir şey değildir. Kimseye zarar vermek istemedim. Kaza mahallinin hemen öncesinde aralıklarla yol kenarında bulunan uyarı levhalarında düşük köprü 4 metre tarzında uyarılar yazdığını gördüm. 4 metrenin üzerinde olmadığımı düşündüğümden ve aynı gün karşı taraftan da sorunsuz geçtiğim için herhangi bir sorun olacağını düşünmedim. Hızım ortalama 30 kilometreydi. Kaza meydana geldiğinde köprü virajlı olduğu için çarpma noktasında aracımın yoldan savrulmasına ve konteynerin içinde de yük olduğundan dolayı kaymasına ve devrilmesine sebep oldu" dedi.

"Aynı tır, 2019'da da aynı yerde aynı şekilde kazaya sebebiyet vermiştir"

Müştekilerin avukatı Elif Cemre Gök ise beyanında, "Şikayetçiyiz. Dosyayı incelediğimizde zaten tırın 4 metreyi geçtiği polis tutanaklarında da yazılmıştır. Basit bir internet taramasıyla orada defalarca tır kazası olduğunu görebiliyoruz. Kazaya karışan aynı tır, 2019'da da aynı yerde aynı şekilde kazaya sebebiyet vermiştir. Aynı şirkete ait başka kazaların olup olmadığının araştırılmasını istiyoruz. Kazanın olduğu yerde 4 kişinin ölümüne sebep olundu. Ayrıca sanığın az önce savunmasında kabul ettiği üzere kendisi uyarı levhalarını gördüğü halde bunu dikkate almadığını ifade etmiştir" dedi.

"Tırı süren abi hızını hiç kesmedi"

Duruşmada tanık olarak dinlenen ölen Recep Aytekin'in kardeşi Yunus Aytekin ise "Tırın 2-3 araba arkasındaydım. Recep abim orta şeritte ilerliyordu. Tırı süren abi hızını hiç kesmedi. Köprüye çarparak Recep abimin arabasının üzerine devrildi. Tır, eğer hızlı olmasaydı dorseyi o şekilde deviremezdi" şeklinde konuştu.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti olay yerinde keşif yapılarak bilirkişi raporu alınmasına ve sanığın tutukluluk halimin devamına karar verdi. Duruşma eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.

İddianameden

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede kaza tespit tutanağı yer aldı. Tutanakta kazanın gerçekleştiği yol güzergahında ağır tonajlı araçlar için 4 metreyi gösteren yükseklik uyarısı ve bilgi levhalarının bulunduğu açıklandı. Bu uyarılara rağmen sanığın sağa mecburi yön istikametine girmediği ve yola devam ettiği iddianamede kaydedildi. Tırın dorsesinin üst geçide çarptıktan sonra yan yattığı da belirtilen iddianamede, aynı istikamette seyir halindeki olan maktul Recep Aytekin idaresindeki otomobilin üzerine devrildiği ve kazada araçta bulunan 4 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. İddianamede ifadesine yer verilen sanık Mehmet Fettahoğlu, aynı yolu daha önce de kullandığını ve yavaş geçtiğini söyledi. Hazırlanan iddianamede Fettahoğlu'nun 'taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma' suçundan 2 yıl 8 aydan 22 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması istendi.