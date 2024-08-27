Bakırköy'de alt geçide çarpan tır, İETT otobüsünün üzerine devrildi. Kazada tırın İETT otobüsünün üzerine devrildiği o anlar otobüs içerisinde kameraya yansıdı.
Bakırköy'de meydana gelen kazada alt geçide çarpan tır daha sonra İETT otobüsünün üzerine devrildi. Otobüs son anda tırın altında kalmaktan kurtulurken, kaza esnasında otobüs içerisinde 8 yolcu hafif yaralanmıştı. Meydana gelen kazada tırın, İETT otobüsünün üzerine devrildiği o anlar otobüs içerisinde bulunan kameraya yansıdı. - İSTANBUL
Son Dakika › 3.Sayfa › Bakırköy'de alt geçide çarpan tır, İETT otobüsünün üzerine devrildi - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?