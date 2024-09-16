Bakırköy\'de Doğalgaz Boru Hattında Patlama: Tadilat Çalışmaları Devam Ediyor

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Bakırköy'de hafta sonu çalışma yapıldığı esnada patlayan doğalgaz boru hattının tadilat çalışmaları devam ediyor.

İstanbul'un Bakırköy ilçesinde geçtiğimiz gün Rauf Orbay caddesinde yapımı devam eden ayamama deresi ıslah çalışmaları esnasında doğalgaz ana boru hatlarından birinde paylama meydana geldi. Patlama sonrasında çevreye yoğun bir şekilde gaz sızıntısı oldu. Bunun üzerine olay yerine çok sayıda İGDAŞ ve İstanbul Büyükşehir Belediyesine bağlı ekip sevk edildi. Sızıntının yaşandığı alanı bariyerlerle kapatan ekipler çalışma başlattı. İki gündür süren çalışmalarda ekipler sızıntı yaşanan ana boru hatlarına iş makinesi yardımıyla ulaşan ekipler çalışma başlattı. Onlarca İGDAŞ ekibinin tedbir amaçlı beklediği alanda sağlık ve polis ekipleri de güvenlik önlemi aldı. Öte yandan olayın yaşandığı Rauf Orbay caddesinde yoğun gaz kokusu dikkat çekiyor. - İSTANBUL