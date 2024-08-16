Bakırköy'de dolandırıcılık suç örgütüne operasyon: 19 tutuklama - Son Dakika
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Bakırköy'de dolandırıcılık suç örgütüne operasyon: 19 tutuklama

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Mücteba Maden'in liderliğini yaptığı dolandırıcılık suç örgütüne operasyon düzenlendi. Operasyonda yakalanan 19 şüpheli tutuklandı.

16.08.2024 21:15
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Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca, Mücteba Maden'in liderliğini yaptığı nitelikli dolandırıcılık faaliyetleri yürüten suç örgütüne düzenlenen operasyonda yakalanarak adliye makamlara sevk edilen 19 şüpheli tutuklandı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca nitelikli dolandırıcılık faaliyetleri yürüten örgüte operasyon düzenlenmişti. Operasyonda, Mücteba Maden'in liderliğini yaptığı nitelikli dolandırıcılık suç örgütünün, paravan şirketler adına kayıtlı Küçükçekmece ve Başakşehir'de birbirine yakın konumlarda bulunan ofislerde faaliyet gösterdiği ortaya çıkmıştı. Başsavcılıkça yürütülen soruşturma çerçevesinde, ofislerde görevli kişilerin örgüt üyesi olduğu, ofislerde görevli örgüt üyelerinin KRD isimli devre mülk ve devre tatil hizmetleri alanında faaliyet gösteren firmanın veri tabanından elde ettikleri müşteri bilgileriyle devre mülk sahiplerine telefonla ulaştıkları belirlenmişti. Örgütün ayrıca, Küçükçekmece ve Başakşehir ilçelerindeki ofislerde ikna görüşmeleri yaptıkları, bu görüşmelerde devre mülk sahibi olan kişilere yüksek kar vaadi ile paravan şirketler üzerinden işlemler yaparak vatandaşları dolandırdıkları tespit edilmişti.

Çete üyeleri tutuklandı

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, daha önceki aşamada gözaltına alınan şüphelilerden 25'i tutuklanmıştı. Soruşturmanın derinleşmesiyle 13 Ağustos tarihinde yapılan ikinci operasyonda ise 20 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Emniyette işlemleri tamamlanan şüphelilerden 1'i suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma suçundan olmak üzere toplam 19 şüpheli sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bakırköy'de dolandırıcılık suç örgütüne operasyon: 19 tutuklama - Son Dakika

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