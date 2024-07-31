Bakırköy'de Gece Kulübü Önünde Silahlı Saldırı: 2 Yaralı - Son Dakika
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Bakırköy'de Gece Kulübü Önünde Silahlı Saldırı: 2 Yaralı

Bakırköy'de motosikletli 2 kişi, gece kulübü önünde bekleyenlere silahla ateş açtı. Açılan ateş sonucu 2 kişi yaralanırken, saldırı esnasında kaldırımda bulunan baba ve bebeği silahlı saldırıdan kıl payı kurtuldu. Yaşanan korku dolu o anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. Olayın ardından polis ekipleri saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

31.07.2024 10:23
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Bakırköy'de motosikletli 2 kişi, gece kulübü önünde bekleyenlere silahla ateş açtı. Açılan ateş sonucu 2 kişi yaralanırken, saldırı esnasında kaldırımda bulunan baba ve bebeği silahlı saldırıdan kıl payı kurtuldu. Yaşanan korku dolu o anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Pazartesi günü saat 23.00 sıralarında Bakırköy Sakızağacı Mahallesi Kennedy Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre mekanı gözlerine kestiren motosikletli 2 kişi, cadde üzerinde bulunan gece kulübü önünde bekleyenlere doğru ateş açtı. Açılan ateş sonucu biri güvenlik görevlisi 2 kişi yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahale sonrası yaralılar ambulans ile çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Polis güvenlik kameralarını izlemeye aldı

Motosikletli 2 kişi tarafından gerçekleştirilen silahlı saldırı sonrası olay yerine gelen polis ekipleri bölgede bulunan güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Çevredeki güvenlik kameralarını izleyen polis saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

Saldırı anı kameraya yansıdı

Saldırı anı ve sonrasında yaşananların güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerinde, kafasında kask bulunan şahsın kaldırımlara bekleyenlere yönelik açtığı ateş esnasında kaldırımda park halindeki otomobilin arkasında bulunan baba ve bebeğinin yara almadan kurtulduğu görülüyor. Açılan ateş sonucu bacağından yaralanan 1 kişi daha sonra kaldırım üzerinde park halinde bulunan otomobilin arkasına gittiği görülüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Baba, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Bakırköy'de Gece Kulübü Önünde Silahlı Saldırı: 2 Yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bakırköy'de Gece Kulübü Önünde Silahlı Saldırı: 2 Yaralı - Son Dakika
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