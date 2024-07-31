Bakırköy'de gece kulübü önünde silahlı saldırı kamerada: 2 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Bakırköy'de gece kulübü önünde silahlı saldırı kamerada: 2 yaralı

Bakırköy'de motosikletli 2 kişi, gece kulübü önünde bekleyenlere silahla ateş açtı. Açılan ateş sonucu 2 kişi yaralanırken, saldırı esnasında kaldırımda bulunan baba ve bebeği silahlı saldırıdan kıl payı kurtuldu. Yaşanan korku dolu o anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

31.07.2024 23:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bakırköy'de gece kulübü önünde silahlı saldırı kamerada: 2 yaralı

Saldırı esnasında baba ve bebeği son anda kurtuldu: O anlar kamerada

İSTANBUL - Bakırköy'de motosikletli 2 kişi, gece kulübü önünde bekleyenlere silahla ateş açtı. Açılan ateş sonucu 2 kişi yaralanırken, saldırı esnasında kaldırımda bulunan baba ve bebeği silahlı saldırıdan kıl payı kurtuldu. Yaşanan korku dolu o anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Pazartesi günü saat 23.00 sıralarında Bakırköy Sakızağacı Mahallesi Kennedy Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre mekanı gözlerine kestiren motosikletli 2 kişi, cadde üzerinde bulunan gece kulübü önünde bekleyenlere doğru ateş açtı. Açılan ateş sonucu biri güvenlik görevlisi 2 kişi yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahale sonrası yaralılar ambulans ile çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Polis güvenlik kameralarını izlemeye aldı

Motosikletli 2 kişi tarafından gerçekleştirilen silahlı saldırı sonrası olay yerine gelen polis ekipleri bölgede bulunan güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Çevredeki güvenlik kameralarını izleyen polis saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

Saldırı anı kameraya yansıdı

Saldırı anı ve sonrasında yaşananların güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerinde, kafasında kask bulunan şahsın kaldırımlara bekleyenlere yönelik açtığı ateş esnasında kaldırımda park halindeki otomobilin arkasında bulunan baba ve bebeğinin yara almadan kurtulduğu görülüyor. Açılan ateş sonucu bacağından yaralanan 1 kişi daha sonra kaldırım üzerinde park halinde bulunan otomobilin arkasına gittiği görülüyor.

Kaynak: İHA

Baba, Saldırı, Olay, Güvenlik, Güvenlik Kamerası, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Bakırköy'de gece kulübü önünde silahlı saldırı kamerada: 2 yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


22:33 Eski bakanlardan Abdüllatif Şener’in oğlu Bedirhan Şener, anneannesini silahla vurarak öldürdü Eski bakanlardan Abdüllatif Şener'in oğlu Bedirhan Şener, anneannesini silahla vurarak öldürdü
22:32 Yüzlerce kişi Starbucks şubesini savaş alanına çevirdi Haniye’ye yapılan suikast Batman’da ortalığı karıştırdı Yüzlerce kişi Starbucks şubesini savaş alanına çevirdi! Haniye'ye yapılan suikast Batman'da ortalığı karıştırdı
21:44 Netanyahu’dan Haniye suikastına yönelik ilk açıklama: İran’ın vekil güçlerine ağır bir darbe indirdik Netanyahu'dan Haniye suikastına yönelik ilk açıklama: İran'ın vekil güçlerine ağır bir darbe indirdik
21:27 1 Ağustos’ta itibaren geçerli olacak Konutlarda kullanılan doğal gaza yüzde 38 zam 1 Ağustos'ta itibaren geçerli olacak! Konutlarda kullanılan doğal gaza yüzde 38 zam
21:01 ABD Merkez Bankası, politika faizini yüzde 5,50’de sabit bıraktı ABD Merkez Bankası, politika faizini yüzde 5,50'de sabit bıraktı
22:33 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, “Bazı şirketler gerçekten vergi ödemiyor“ diyerek nedenini açıkladı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, "Bazı şirketler gerçekten vergi ödemiyor" diyerek nedenini açıkladı
20:46 Mecdel Şems saldırısından Tahran’daki Haniye suikastına uzanan tehlikeli tırmanış Mecdel Şems saldırısından Tahran'daki Haniye suikastına uzanan tehlikeli tırmanış
19:41 Son yayınlarını Haniye’nin evinin enkazından yapmışlardı İsrail ordusu, 2 basın mensubunu katletti Son yayınlarını Haniye'nin evinin enkazından yapmışlardı! İsrail ordusu, 2 basın mensubunu katletti
19:29 BMGK, suikasta kurban giden Hamas lideri Haniye için acil toplanma kararı aldı BMGK, suikasta kurban giden Hamas lideri Haniye için acil toplanma kararı aldı
18:39 Meclis, Filistin için toplanıyor Numan Kurtulmuş, TBMM’yi olağanüstü toplantıya çağırdı Meclis, Filistin için toplanıyor! Numan Kurtulmuş, TBMM'yi olağanüstü toplantıya çağırdı
18:22 İran basınından dikkat çeken iddia: Hamas yeni lideri Halid Meşal oldu İran basınından dikkat çeken iddia: Hamas yeni lideri Halid Meşal oldu
17:58 Hamas lideri İsmail Haniye’nin gelininden duygusal veda: Ey cennet halkı onu aranıza alın Hamas lideri İsmail Haniye'nin gelininden duygusal veda: Ey cennet halkı onu aranıza alın
17:30 Piyasası değeri dudak uçuklatıyor Fenerbahçe, Guido Rodriguez’e resmi teklif yaptı Piyasası değeri dudak uçuklatıyor! Fenerbahçe, Guido Rodriguez'e resmi teklif yaptı
16:14 Zonguldak’ta düğün hazırlığı yapan uzman çavuş kendini ağır yaraladı Zonguldak'ta düğün hazırlığı yapan uzman çavuş kendini ağır yaraladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.07.2024 23:58:02. #1.12#
SON DAKİKA: Bakırköy'de gece kulübü önünde silahlı saldırı kamerada: 2 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement