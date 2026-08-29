Bakırköy\'de Güzellik Merkezine Gizli Kameralı Operasyon

İstanbul Bakırköy'de faaliyet gösteren bir güzellik ve epilasyon merkezinde müşterilerin gizlice görüntülendiği, kayıtların Telegram ve X üzerinden ücret karşılığında yayımlandığı iddiasıyla operasyon düzenlendi.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla Bakırköy'de faaliyet gösteren bir güzellik ve epilasyon merkezinde, müşterilerin görüntü kayıtlarının gizlice çekildiği, bu kayıtların Telegram ve X sosyal medya kanalları üzerinden, ücret karşılığı izletildiği iddiası üzerine, iş yerinde yapılan aramalarda, içerisinde gizli kamera düzeneği bulunan aktif bir cihaz, sökülmüş halde 6 cihaz ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Yapılan ilk incelemelerde yaklaşık 14 bin video kaydının Telegram hesabı üzerinden yayımlandığı belirlendi. Suç unsuru olduğu değerlendirilen materyallere el konulurken iş yeri sahibi ile kamera sistemini kurduğu öne sürülen 2 şüpheli gözaltına alındı.

Şüpheliler hakkında "özel hayatın gizliliğini ihlal", "kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme" ve "müstehcenlik" suçlarından soruşturma başlatıldı.