Bakırköy'de Kafede Yangın - Son Dakika
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Bakırköy'de Kafede Yangın

Bakırköy\'de Kafede Yangın
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Bakırköy'deki tadilat halindeki kafede çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü, can kaybı yok.

İstanbul'un Bakırköy ilçesinde, tadilattaki bir kafenin çatısında yangın çıktı. Alevler itfaiye ekiplerince söndürülürken, yangında ölen ya da yaralananın olmadığı öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre yangın, Bakırköy E5 kara yolu Yanyol Caddesi üzerindeki kafede saat 14.00 sıralarında çıktı. Tadilatta olan kafenin çatısında iddiaya göre elektrik aksamından kaynaklı çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Kafeden alevler yükselirken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin yoğun uğraşları sonucu söndürülürken, ölen ya da yaralanan olmadığı öğrenildi. Tadilatta kullanılan malzemelerin zarar gördüğü yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, İtfaiye, Olay, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bakırköy'de Kafede Yangın - Son Dakika

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