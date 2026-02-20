Bakırköy\'de Kaza: 2 Yaralı

Bakırköy E-5 yan yolda kontrolden çıkan otomobil önce bir araca ardından bariyerlere çarptı, kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 19.30 sıralarında Bakırköy E-5 yan yol havalimanı mevkinde meydana geldi. Küçükçekmece istikametinden Topkapı yönüne giden 34 TK 8258 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aynı yönde ilerleyen Audi marka 34 JV 9448 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan 34 TK 8258 plakalı otomobil, önce bariyerlere ardından yol kenarındaki aydınlatma direğine çarptı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada 2 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle devrilen aydınlatma direği E-5 üzerine düşerken, yol bir süre ulaşıma kapandı. Ekiplerin aracı ve devrilen direği kaldırmasının ardından trafik akışı normale döndü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - İSTANBUL