Bakırköy'de Motosiklet Kazası: İki Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Bakırköy'de Motosiklet Kazası: İki Kişi Hayatını Kaybetti

Bakırköy\'de Motosiklet Kazası: İki Kişi Hayatını Kaybetti
12.06.2026 01:07
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E5 Karayolu'nda motosiklet sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek kaza yaptı, iki kişi hayatını kaybetti.

Bakırköy E5 Karayolu'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği motosiklet, önce refüje ardından da aydınlatma direğine çarparak metrelerce savruldu. Kazada sürücü olay yerinde, motosiklette bulunan artçı ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, saat 22.30 sıralarında E5 Karayolu Bakırköy Ataköy 7-8-9-10. Kısım Mahallesi mevkisi Şirinevler istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, seyir halindeki 34 MJ 6510 plakalı motosikletin yabancı uyruklu sürücüsü Shanur A. (41), henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybederek önce refüje, ardından da aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet metrelerce savrulurken, sürücü Shanur A. ve arkasında yolculuk eden Babamyrat A. (39) ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Babamyrat A. ambulansla hastaneye kaldırılırken, sürücü Shanur A.'nın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Hastaneye kaldırılan Babamyrat A. ise yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Polis ekipleri E5 Karayolu üzerinde güvenlik önlemi alırken kaza nedeniyle yolda trafik yoğunluğu oluştu. Olay yeri inceleme ekiplerinin bölgedeki çalışmalarının ardından Shanur A.'nın cansız bedeni morga kaldırıldı. Kaza sonrası tehlike arz eden aydınlatma direğinin lambası ise görevliler tarafından söküldü. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Motosiklet, Güvenlik, 3. Sayfa, Yaşam, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bakırköy'de Motosiklet Kazası: İki Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Kenan Ahmet Gezer Kenan Ahmet Gezer:
    bu gençler geleceklerine bakmıyolar da ?? motosikletle hız yapacağına ders çalışsalar daha iyi olur ya çok acı ?? aileler nasıl bu durumu kaldırıyo çocuklarını böyle kaybetmek çok zor ?? her gün haber açıyorum yine bir trafik kazası 0 0 Yanıtla
  • Muhammet Devran Güngör Muhammet Devran Güngör:
    e5 karayolunda her gün böyle şeyler oluyor da kimse bir şey yapmıyo hep aynı lafları duyuyoruz valla çok komik işte bir kaza oluyo polis geliyo yol trafik oluyo sonra hepsi unutuluyo 0 0 Yanıtla
  • Ahmet Emre Erbay1 Ahmet Emre Erbay1:
    bu kadar insanın ölmesine rağmen hala motosiklet kazalarına karşı ciddi bir önlem alınmamış çok üzücü bence devlet bu konuya daha fazla para ve kaynak ayırması gerekiyor yoksa her gün aynı haberler okuyacağız 0 0 Yanıtla
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