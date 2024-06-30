Bakırköy'de sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil gece kulübüne girdi - Son Dakika
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Bakırköy'de sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil gece kulübüne girdi

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Bakırköy'de direksiyon hakimiyetini kaybeden bir sürücü, otomobiliyle gece kulübüne daldı. Kazada sıkışan kadın sürücü itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı ve hastaneye kaldırıldı. Gece kulübünde hasar meydana gelirken, kazanın nedeni henüz belirlenemedi.

30.06.2024 14:48
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Bakırköy'de sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil gece kulübüne girdi

İSTANBUL - Bakırköy'de direksiyon hakimiyetini kaybeden bir sürücü otomobiliyle gece kulübüne daldı.

Kaza, saat 09.45 sıralarında, Sakızağacı Mahallesi Kennedy Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 34 GTH 642 plakalı otomobiliyle seyir halinde olan A.M.G. isimli bir sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Ardından aracıyla cadde üzerinde bulunan gece kulübüne girdi. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri geldi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, araçta sıkışan kadın sürücü A.M.G.'yi sıkıştığı yerden çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından sürücü ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Kaza sonrası gece kulübünde hasar oluşurken otomobil ise çekici yardımı ile çıkartıldı.

Kazayla ilgili konuşan iş yeri çalışanı Mahmut Ararat "Araba süratli geliyordu. Hakimiyetini kaybetti galiba iş yerine giriş yaptı. Kadını zar zor kurtardık. Ben yukardaydım. Ses geldi. Kadını çıkarıp ambulans çağırdık. Kaza saat 09.45'te oldu. Kadının durumu iyiydi. Biraz eli falan incinmişti, korkmuştu. İş yerinde bayağı bir hasar oluştu" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bakırköy'de sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil gece kulübüne girdi - Son Dakika

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