Bakırköy\'de Tır Üstgeçide Çarptı

Bakırköy'de Marmaray üstgeçidine çarpan tır devrildi. Olayda tır sürücüsü hafif yaralandı.
Edinilen bilgilere göre kaza Ataköy Strazburg Caddesi sahil yolu istikametinde yaşandı. 59 AEP 575 plakalı tır sürücüsü, yüksekliğini hesaplayamadığı Marmaray üstgeçidine çarptı. Kazanın etkisiyle tır devrilirken, sürücü hafif şekilde yaralandı. Olay yerinde itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı tır sürücüsü ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
Kaza nedeniyle caddenin bir kısmı trafiğe kapatılırken, tırın kaldırılması için çalışma başlatıldı. - İSTANBUL
