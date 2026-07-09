Bakırköy'de Uyuşturucu Operasyonu - Son Dakika
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Bakırköy'de Uyuşturucu Operasyonu

Bakırköy\'de Uyuşturucu Operasyonu
09.07.2026 09:52
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Otomobilde uyuşturucu düzenek bulunan 4 şüpheli tutuklandı. Ele geçirilen maddeler arasında kokain var.

Bakırköy'de polisin durdurduğu bir otomobilde, uyuşturucu saklamak için hazırlanan özel düzenek ortaya çıkarıldı. Gözaltına alınan ve çok sayıda suç kaydı bulunan 4 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı .

Bakırköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 3 Temmuz günü İstanbul'un Bakırköy ilçesine bağlı Kartaltepe Mahallesi'nde durumlarından şüphelendikleri 2 otomobili takibe aldı. Adım adım izlenen araçlar bir süre sonra durduruldu. Araçlarda bulunan O.T. (25), B.Ç. (23), M.A. (43) ve O.T. (32) isimli 4 şüpheli gözaltına alındı. Otomobillerin içerisinde detaylı inceleme yapan polis ekipleri, araçların birinde uyuşturucu maddeleri gizlemek amacıyla kurulmuş özel bir düzenek tespit etti. Düzenek içerisine saklanmış 187,5 gram kokain, 9,5 gram esrar, 1 ruhsatsız tabanca, 2 şarjör, bu silaha ait 20 mermi, 248 bin lira ve 30 bin euro ele geçirildi. Şüpheliler ile ilgili çalışmalarını sürdüren emniyet ekipleri, gözaltına alınan 4 şüphelinin kaldıkları evlerde de arama yaptı. İkamet aramalarında B.Ç.'nin evinde ise 45,1 gram kokain, 25,5 gram esrar, 13 adet uyuşturucu etkili hap daha ele geçirdi.

Yakalanan şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü. Zanlıların tamamı, geçtiğimiz cumartesi günü "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçundan sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Uyuşturucu, 3. Sayfa, Güvenlik, Yaşam, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bakırköy'de Uyuşturucu Operasyonu - Son Dakika

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