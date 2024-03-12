Bakırköy\'de meydana gelen kazada TIR\'ın aynı köprüye ikinci kez çarptığı ortaya çıktı

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"Cumhurbaşkanı da bir gün bana oy verecek"

BAKIRKÖY'de meydana gelen ve 4 kişinin hayatını kaybettiği kazada, otomobilin üzerine devrilen 34 ER 260 plakalı TIR'ın 2019 yılında da aynı köprüye çarparak devrildiği ortaya çıktı. Başka bir kazada ise, o sezon Anadolu Efes'te oynayan Bryant Dunston'ın kullandığı otomobilin üzerine de aynı yerde TIR dorsesi devrilmiş ve yaralanmıştı.

Bakırköy'de, saat 18.45 sıralarında meydana gelen kazada Mehmet F.'nin kullandığı 34 ER 260 plakalı kağıt yüklü TIR, Yeşilyurt Mahallesi Rauf Orbay Caddesi'nde bulunan Marmaray geçidine çarparak 34 TY 3045 plakalı otomobilin üzerine devrildi. Kazada, iftar için sosyal tesislere giden aynı aileden 4 kişi hayatını kaybetti. Kazaya karışan TIR'ın 23 Nisan 2019'da aynı köprüye çarparak devrildiği ortaya çıktı.

ABD'Lİ OYUNCU DA AYNI YERDE KAZA YAPMIŞTI

Öte yandan 29.04.2023 tarihinde, o sezon Anadolu Efes'te oynayan Bryant Dunston'ın kullandığı otomobilin üzerine de aynı yerde TIR'ın üst geçide çarpması nedeniyle dorsesi devrilmişti. Otomobilinde sıkışarak yaralanan ABD'li basketbolcu Bryant Dunston, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınmıştı.